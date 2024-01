Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thăm, tặng quà Tết tại Điện Biên

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà Tết cho Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi tới cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc của tỉnh Điện Biên lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp. Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc Điện Biên trong năm qua đã nỗ lực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thành công kế hoạch kinh tế- xã hội của cả nước. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo chuẩn nghèo bình quân giảm 4,17% năm.

Phát huy truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước đã huy động được sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị để cùng chăm lo làm tốt cho công tác chăm lo cho người nghèo. Trong đó, cấp ủy, chính quyền của tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện.

Theo Phó Thủ tướng, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 và Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và mới đây nhất, Thủ tướng đã ban hành Công điện số 03/CĐ-TTg ngày 14/1/2024 về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động. Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 03, chuẩn bị các điều kiện đón Tết, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào ở vùng cao, biên giới. Khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo để người dân có nhà ở kiên cố, tuyệt đối không để người dân thiếu đói trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.



Bên cạnh đó, các cấp chính quyền tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết. Tăng cường quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm mặt hàng thiết yếu.

Đối với các lực lượng vũ trang, đặc biệt là tại các địa bàn biên giới chủ động, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường công tác nắm chắc tình hình, sẵn sàng các phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng rượu, bia, pháo và vật liệu cháy nổ,...

Thăm, động viên và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi đến các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; ghi nhận Đồn Si Pha Phìn đã thực hiện thắng lợi toàn diện các lĩnh vực trong năm qua, bảo vệ vững chắc 37,3km biên giới, 13 cột mốc; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền trên địa bàn chuẩn bị đón Tết cho nhân dân. Phó Thủ tướng đề nghị Đồn Biên phòng Si Pha Phìn tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, làm tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. Cùng với đó, chuẩn bị tốt hơn các điều kiện chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các lực lượng chăm lo đời sống cho người dân trên địa bàn vui Xuân, đón Tết.

Cũng trong chuyến công tác, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nậm Pồ và Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ với những khó khăn của địa phương, là huyện biên giới, miền núi, địa bàn chia cắt, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; đề nghị các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ để các huyện có điều kiện vượt qua khó khăn, khai thác các nguồn lực phát triển trong thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận huyện Mường Chà đã thực hiện tốt chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra với 679 căn, thể hiện tinh thần nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo huyện trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện Đề án làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.



Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đoàn công tác đã dự lễ gắn biển nhà Đại đoàn kết cho hai hộ nghèo là gia đình anh Lý A Nỏ (xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà) và gia đình anh Giàng A Lồng (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ); chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm trong các ngôi nhà mới.

Trước đó, vào chiều 27/1, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1, thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

Dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Phó Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân tới các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công và sự hy sinh anh dũng của các đồng chí là tấm gương sáng về lòng yêu nước nồng nàn, ý chí cách mạng kiên cường, bất khuất, tô đẹp thêm truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta; khẳng định, luôn tự hào và nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh cao cả, cống hiến to lớn ấy, nguyện đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm làm tròn sứ mệnh cao cả, trách nhiệm lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thăm và tặng quà hai gia đình Chiến sĩ Điện Biên là ông Hứa Văn Phong 99 năm tuổi đời, 77 năm tuổi đảng và ông Dương Văn Lâm, 65 năm tuổi đảng ở thành phố Điện Biên Phủ nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Phó Thủ tướng mong muốn các ông giữ gìn sức khỏe, cùng cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có các phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn./.