Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng: Lào Cai cần cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, các địa phương cùng đại diện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy khẳng định, Lào Cai là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm ở vị trí trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Với mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn và hiệu quả, tỉnh luôn xác định cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Lào Cai đang tập trung hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, cạnh tranh và thuận lợi nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tập trung nghiên cứu, đầu tư có chất lượng vào 5 lĩnh vực mũi nhọn mà địa phương có lợi thế như: phát triển hạ tầng dịch vụ logistics và kinh tế cửa khẩu; công nghiệp chế biến sâu và năng lượng tái tạo; dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế và công nghiệp văn hóa; phát triển nông nghiệp sinh thái ứng dụng công nghệ cao; phát triển đô thị, dịch vụ lưu trú hiện đại, xây dựng nông thôn mới bản sắc.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho Lào Cai bứt phá thu hút đầu tư, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ban, ngành Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lào Cai để cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù thu hút đầu tư; ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để sớm hoàn thiện các dự án giao thông động lực mang tính liên vùng, liên quốc gia. Tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy sức trẻ và năng lực của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt để tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng các nhân tố thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao tầm nhìn, sự tâm huyết, trách nhiệm của các doanh nghiệp đã, đang và sẽ chọn Lào Cai làm địa điểm đầu tư. Đầu tư vào Lào Cai thời điểm này không chỉ là quyết định kinh doanh hứa hẹn mang lại nhiều kết quả về kinh tế mà còn là sự đồng hành cùng địa phương trong bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống, tăng cường an sinh cho đồng bào vùng cao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 11% cho giai đoạn 2026-2030, trước mắt là năm 2026.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh, thời gian qua địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách, tạo chuyển biến rõ nét trong môi trường đầu tư kinh doanh. Đến nay, Lào Cai có 1.446 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt trên 294 nghìn tỷ đồng, trong đó có 68 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 753 triệu USD đến từ nhiều quốc gia.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 24 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 24.160 tỷ đồng tập trung vào các lĩnh vực then chốt, ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh như: hạ tầng khu, cụm công nghiệp, điện mặt trời, khoáng sản, công nghiệp chế biến, nhà ở thương mại.

Trước giờ diễn ra hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các đại biểu đã thăm quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Khu trưng bày quy tụ 79 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương trong tỉnh. Nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm xuất khẩu, hàng hóa đặc trưng, tiêu biểu cùng các nhóm sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh được lựa chọn giới thiệu. Không gian được xây dựng nhằm quảng bá sản phẩm, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, qua đó góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Lào Cai trên bản đồ đầu tư, thương mại và du lịch của cả nước./.