Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Than, Lai Châu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác kiểm tra khu vực xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản dọc theo tuyến Quốc lộ 32. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Kiểm tra tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương các lực lượng đã nhanh chóng, tận tâm, tận lực, trách nhiệm để cứu, giúp dân kịp thời, khắc phục thiên tai; yêu cầu các lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích. Phó Thủ tướng chia buồn sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích, chia sẻ với gia đình mất nhà cửa, tài sản và động viên mọi người sớm vượt qua khó khăn. Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn bên cạnh, quan tâm, chăm lo, huy động toàn xã hội sát cánh cùng các gia đình vượt qua thời điểm khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi, động viên tặng quà cho các gia đình có người chết, mất tích, bị thương và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang ở tạm tại điểm trường Tiểu học xã Mường Than. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phó Thủ tướng đề nghị Quân đội, Công an, Y tế và các lực lượng khác phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương tiếp tục tìm kiếm người đang mất tích, cứu chữa người bị thương; lo hậu sự chu đáo cho người thiệt mạng; huy động cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cùng chung tay chia sẻ, động viên những gia đình có người thân thiệt mạng, mất tích; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nước uống, quần áo cho người dân mất nhà cửa, tài sản. Các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ cần hỗ trợ, phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; khôi phục lại giao thông.

Đến kiểm tra khu tái định cư (bản Sân Bay, xã Mường Than) dành cho 24 hộ dân bị mất nhà cửa, Phó Thủ tướng yêu cầu Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu khẩn trương tập trung nhân lực, hoàn thành sớm các căn nhà để bà con kịp có nơi ở mới.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Lai Châu khẩn trương khắc phục thiên tai và đồng thời bố trí khu tái định cư cho người dân nơi có nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu và đánh giá, đợt mưa lũ vừa qua đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tỉnh, để lại đau thương cho nhiều gia đình. Tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; các lực lượng, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Nhiệm vụ quan trọng nhất là khẩn trương hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở mới. Đây cũng là chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ nhằm sớm ổn định cuộc sống cho các hộ bị ảnh hưởng. Tỉnh rà soát toàn bộ hệ thống trường học, trạm y tế và các công trình thiết yếu, bảo đảm điều kiện để học sinh được đến trường đúng thời điểm khai giảng năm học mới. Về lâu dài, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể các khu vực có nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lại dân cư. Các điểm tái định cư phải bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài, thuận lợi cho người dân sản xuất, sinh kế, kiên quyết không để người dân tiếp tục sinh sống tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Từ những bài học rút ra sau đợt thiên tai vừa qua, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lai Châu xây dựng kịch bản ứng phó thiên tai chi tiết, sát thực tế; rà soát, lập bản đồ các khu vực có nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án sơ tán cụ thể theo từng cấp độ mưa, bảo đảm khi có tình huống xảy ra có thể triển khai ngay, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung thông tin, trận lũ quét xảy ra sáng 17/7 tại xã Mường Than đã ảnh hưởng trực tiếp đến 899 hộ dân với 4.263 nhân khẩu tại các bản Chít, Nậm Sáng, Noong Thăng, Nậm Ngùa và Khì. Trên cơ sở tổng hợp thiệt hại và nhu cầu khắc phục hậu quả, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng, trong đó đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 300 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2026. Nguồn kinh phí này được ưu tiên để xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại xã Mường Than, khôi phục các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế và hạ tầng thiết yếu, phục hồi sản xuất nông nghiệp, xử lý các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. UBND tỉnh cam kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chính phủ đã hỗ trợ 50 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cho tỉnh Lai Châu khắc phục thiên tai. Bước đầu, tỉnh hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người. Tỉnh đang dồn lực khắc phục thiên tai sau lũ tại xã Mường Than.

Đến thời điểm này, lũ ống, lũ quét tại Mường Than đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản gồm: 7 người chết, 1 người mất tích và 10 người bị thương. Khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại, ảnh hưởng về nhà cửa. Trong đó có 24 hộ bị thiệt hại hoàn toàn; 20 hộ bị hư hỏng, không thể khắc phục; 156 hộ dân nằm trực tiếp trong vùng lũ quét, bị hư hỏng và phải di chuyển đến nơi an toàn. 300ha lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp bởi đất đá, gần như không thể phục hồi. Hạ tầng giao thông cũng chịu nhiều thiệt hại, hư hỏng; nhiều tài sản, vật dụng gia đình, lương thực của các hộ dân tại các bản bị lũ quét, sạt lở bị vùi lấp, hư hỏng... Ước thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than khoảng 190 tỷ đồng./.