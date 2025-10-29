Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Đông Trương Quốc Trí. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trong không khí chân thành, hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt - Trung cũng như tiến triển tích cực trong giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, đưa ra định hướng cho xây dựng Quy hoạch 5 năm lần thứ 15; chúc mừng tỉnh Quảng Đông tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với GDP năm 2024 đạt trên 2000 tỷ USD, liên tục nhiều năm đứng đầu Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc hai bên duy trì hiệu quả cơ chế Hội nghị điều phối hợp tác, khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành, địa phương Việt Nam mở rộng và tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác cùng có lợi với tỉnh Quảng Đông.

Chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua và nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất rộng mở, Phó Thủ tướng mong muốn Quảng Đông phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường hơn nữa giao lưu với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế; mời lãnh đạo tỉnh Quảng Đông dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu.