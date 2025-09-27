Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU), Maros Sefcovic. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Chào mừng Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU Maros Sefcovic cùng các thành viên đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam đúng vào dịp Việt Nam và EU kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm triển khai Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tin tưởng chuyến công tác sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam – EU nói chung và trong lĩnh vực kinh tế, thương mại nói riêng. Khẳng định EU là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, hợp tác giữa hai nước đã đạt kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hai bên đã thiết lập và triển khai hiệu quả 8 cơ chế đối thoại định kỳ, nhiều thỏa thuận hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; tần suất trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp được tăng cường trên tất cả các kênh. Hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, quốc phòng – an ninh, môi trường – khí hậu, giáo dục và đào tạo, văn hóa và du lịch, hợp tác phát triển… đạt nhiều kết quả thực chất. Thông tin với Cao ủy về tình hình và định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam vừa kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm giành độc lập và đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới. Hiện nay, quy mô nền kinh tế của Việt Nam đứng thứ 32 thế giới; quy mô thương mại nằm trong top 20 thế giới. Thông tin với Cao ủy về tình hình và định hướng, mục tiêu phát triển của Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam vừa kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm giành độc lập và đang chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị tổng kết 40 năm đổi mới. Hiện nay, quy mô nền kinh tế của Việt Nam đứng thứ 32 thế giới; quy mô thương mại nằm trong top 20 thế giới.

Việt Nam ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm tạo bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Hoan nghênh hai bên đang tích cực trao đổi về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị EU tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, Chủ tịch EU sớm thăm Việt Nam; EU sớm gửi phản hồi dự thảo Tuyên bố chung về việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện mà phía Việt Nam đã trao cho EU; các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và triển khai hiệu quả EVFTA; sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng IUU” đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, gắn kết chặt chẽ hơn nữa các Kế hoạch hành động ASEAN-EU với các chiến lược hợp tác của ASEAN; tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Luật Biển Liên hợp quốc (UNCLOS) 1982, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại khu vực.

Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU Maros Sefcovic cảm ơn Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian tiếp đoàn; cho biết, ông vừa có cuộc làm việc rất hiệu quả với Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Hai bên đạt được nhiều đồng thuận về thúc đẩy thương mại, đặc biệt khai thác hiệu quả hơn nữa Hiệp định EVFTA mà hai bên đã ký kết.

Đánh giá cao quá trình đổi mới, phát triển của Việt Nam, Cao ủy Maros Sefcovic cho biết, EU luôn ủng hộ, song hành và mong muốn Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, đạt được các mục tiêu đã đề ra; đề nghị Việt Nam tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy tiến độ xử lý các hồ sơ nhập khẩu, đầu tư từ EU vào Việt Nam.

Đề xuất hai bên thành lập Tổ công tác chuyên trách để xử lý các vướng mắc trong hợp tác giữa hai bên bao gồm gỡ Thẻ vàng IUU; đồng thời hai bên cần xây dựng chiến lược hợp tác để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên như khoa học, công nghệ, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, 5G, hàng không, logistics…, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế của EU Maros Sefcovic mời đại diện Chính phủ Việt Nam tham dự “Sáng kiến cửa ngõ toàn cầu” của EU được tổ chức tại Pháp tới đây.

Nhất trí lập nhóm công tác chung để xử lý các vấn đề cùng quan tâm, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan hữu quan của EU để xử lý dứt điểm các vấn đề hai bên cùng quan tâm; đề nghị EU quan tâm thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), giúp Việt Nam đáp ứng kịp thời các cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 và triển khai hiệu quả các dự án JETP.

Nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam cam kết hoàn thiện chính sách ưu đãi, bảo hộ sở hữu trí tuệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao để thu hút các dự án công nghệ có giá trị gia tăng lớn, Phó Thủ tướng Chính phủ mong muốn hợp tác với EU thông qua hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo, 5G, hàng không và phát triển công nghệ cao… trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chuyển lời mời đại diện EU tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra vào tháng 10./.