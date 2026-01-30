Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn kiểm tra tiến độ chuẩn bị Hội chợ Mùa Xuân 2026

Sự kiện diễn ra từ ngày 02 đến 13/02/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh/TTXVN)

Tham gia đoàn kiểm tra có Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Tài chính; Bộ Công an; UBND thành phố Hà Nội...

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, hiện nay công tác thi công, dàn dựng các phân khu đang được triển khai gấp rút. Tất cả khu vực bên ngoài và bên trong Nhà triển lãm đang được khẩn trương thi công. Cụ thể, đối với khu vực bên ngoài, Bộ Công Thương đã chỉ định Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) làm nhà thầu thi công. VEC đang dàn dựng, thi công các hạng mục theo đúng thiết kế, nhận diện.

Đối với khu vực bên trong Nhà triển lãm, các Bộ: Công Thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Môi trường đã nhận mặt bằng, đang triển khai dàn dựng, thi công theo các phân khu trong Đề án. Tính đến thời điểm sáng 30/1, có 34/34 tỉnh, thành phố đã giao đơn vị chuyên môn trao đổi, tiếp nhận thông tin về mặt bằng trưng bày, gồm vị trí, diện tích và các yêu cầu về nội dung, kỹ thuật khu trưng bày.

Theo bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, hiện có khoảng 53% đơn vị đã vào nhận mặt bằng; với các gian hàng đặc biệt, tỷ lệ này đạt hơn 40%. Ban tổ chức đã chủ động liên hệ và không có doanh nghiệp nào từ chối tham gia. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp ở xa đề nghị thi công từ bên ngoài và chỉ mang vào lắp đặt trong triển lãm.

Đối với công tác truyền thông, quảng bá, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin, Bộ Công Thương đã gửi văn bản tới các bộ, ngành, địa phương để thông báo về logo, bộ nhận diện, nhằm phối hợp tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau hội chợ. Thông tin về hội chợ cũng được công bố tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương tổ chức sáng 29/1 vừa qua. Bộ Công Thương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng phương án truyền hình trực tiếp lễ khai mạc, bảo đảm kỹ thuật ghi hình, phát sóng và truyền thông sự kiện.

Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân sẽ diễn ra vào 10 giờ ngày 2/2/2026. Bộ Công Thương đã xây dựng bản phân công nhiệm vụ cho các bộ, ngành liên quan, trong đó nêu rõ phương án đón tiếp, phân luồng, bố trí chỗ ngồi và sơ đồ khu vực đại biểu.



Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, các nhiệm vụ được giao đã cơ bản triển khai đầy đủ và đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bộ đã tích cực kêu gọi, huy động các doanh nghiệp, đơn vị tham gia. Dự kiến tối 30/1, toàn bộ các gian hàng của đơn vị sẽ cơ bản hoàn thành.

Đối với chương trình khai mạc và bế mạc, sẽ có các hoạt động sân khấu, trong đó ba chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm phục vụ du khách và đồng bào. Một số hoạt động mang tính chuyên đề như quảng bá du lịch, giới thiệu lễ hội các địa phương cũng được lồng ghép, góp phần lan tỏa không khí mùa xuân.

Trong quá trình triển khai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với một số gian hàng đặc thù ngoài tiêu chuẩn do doanh nghiệp tự tổ chức xây dựng.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, hiện nay chương trình nghệ thuật đang được dàn dựng với tinh thần “Một mùa xuân mới – Một kỷ nguyên mới”, thể hiện sự giao hòa của ba miền Bắc - Trung - Nam. Ngay từ tiết mục khai mạc, chương trình sẽ sử dụng hình thức mashup (ghép, trộn, hát lại những bài hát hoặc clip ca nhạc) ba ca khúc tiêu biểu của ba miền, tạo điểm nhấn mở màn.

*Hội chợ Mùa Xuân 2026 - sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia quy mô lớn

Phát biểu ý kiến, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trong không gian trung tâm triển lãm lớn nhất quốc gia, lần đầu tiên Hội chợ Mùa Xuân được tổ chức không chỉ với ý nghĩa đón chào mùa xuân mới mà còn chào đón kỷ nguyên mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tinh thần chung là phải thể hiện được không khí mùa xuân tưng bừng, sôi động, náo nhiệt, xứng tầm sự kiện và kỳ vọng của nhân dân.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết, bảo đảm hoàn thành đồng bộ từ công tác tổ chức đến các chương trình chuẩn bị cho hai sự kiện nêu trên.

Bộ Công Thương với vai trò Ban Thường trực và Ban tổ chức, chủ động phối hợp với Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức hội chợ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; đồng thời tổng hợp kinh phí do các bộ, ngành, địa phương đề xuất, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thẩm định theo quy định.

Đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Phó Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng các chương trình nghệ thuật, đồng thời xem xét, giới thiệu các loại hình nghệ thuật, chương trình văn hóa đã được UNESCO ghi danh tại hội chợ nhằm nâng cao giá trị văn hóa và sức lan tỏa của sự kiện. Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tăng cường trang trí khu vực bên ngoài để thể hiện rõ không khí mùa xuân; đồng thời bảo đảm cơ sở hạ tầng, các tiện ích phục vụ, kết hợp ứng dụng thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng tận nhà cho người tiêu dùng.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức, chủ động chuẩn bị nội dung tuyên truyền. Công tác tuyên truyền cần lan tỏa đầy đủ thông tin tới người tiêu dùng về sản phẩm tại hội chợ, các ngành hàng, chương trình khuyến mại và các tiện ích đi kèm như miễn phí gửi xe, qua đó tăng sức hút và hiệu quả truyền thông cho sự kiện.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng” là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia có quy mô lớn, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Sự kiện diễn ra từ ngày 2 -13/2/2026 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026./.