Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng chủ trì cuộc họp. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính quyết định thành lập với nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để thực hiện các hoạt động cho Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Hà Nội từ ngày 25-26/10; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa phối hợp và đôn đốc các bộ, ngành, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức Lễ mở ký Công ước và các sự kiện liên quan tại Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết, từ tháng 1/2025 đến nay, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành liên quan đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký.

Tính đến ngày 8/10, đã có hơn 100 đoàn đại diện quốc gia thành viên Liên hợp quốc và tổ chức quốc tế do lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo bộ ngành các nước, tổ chức quốc tế làm trưởng đoàn khẳng định tham dự Lễ mở ký. Sự kiện cũng sẽ có sự tham dự của các công ty công nghệ, giới nghiên cứu và truyền thông, báo chí quốc tế.



Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan của Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) xây dựng chương trình Lễ mở ký gồm Lễ đón chính thức các Trưởng đoàn tham dự lễ; Phiên khai mạc cấp cao do Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc đồng chủ trì; Lễ mở ký Công ước do Liên hợp quốc chủ trì điều hành (do đây là hoạt động trong khuôn khổ Liên hợp quốc).