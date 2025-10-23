Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Phó Thủ tướng đánh giá cao quan hệ hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, hai bên có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cùng duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, trong đó có việc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Hoa Kỳ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt là khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, năng lượng, bán dẫn…. đồng thời tiếp tục duy trì tốt hợp tác trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lòng tin.

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc hai đoàn đàm phán đã tiếp tục hợp tác, trao đổi chặt chẽ, đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thuế đối ứng giữa hai nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mua hàng hóa Hoa Kỳ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn..., mở rộng thị trường cho hàng hóa Hoa Kỳ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở Việt Nam.