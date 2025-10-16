Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh vai trò nền tảng của năng lượng đối với hòa bình, phát triển

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn (bên trái) tại phiên thảo luận. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại Liên bang Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 15/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã cùng Phó Thủ tướng Liên bang Nga Aleksandr Novak, Phó Thủ tướng Belarus Viktor Karankevich, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Haitham Al-Ghais, Tổng thư ký Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt Mohamed Hamel và đại diện chính phủ một số nước đồng chủ trì và phát biểu tại phiên toàn thể đầu tiên của diễn đàn với chủ đề "Thị trường Năng lượng toàn cầu: Chuyển đổi quan hệ và cân bằng lợi ích".

Các đại biểu thống nhất đánh giá ngành năng lượng đang phải đối mặt với những thách thức lớn do tình hình địa chính trị phức tạp, căng thẳng gia tăng ở nhiều khu vực dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường tiêu thụ và nguồn cung đều bị tác động và có nhiều bất ổn. Tuy nhiên, với quy mô dân số thế giới ngày càng tăng, có thể đạt 10 tỷ người vào năm 2050, và kinh tế thế giới ngày càng mở rộng, nhu cầu năng lượng sẽ ngày càng tăng. Bên cạnh việc áp dụng các công nghệ mới, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo thì nhu cầu đối với các nguồn năng lượng truyền thống như dầu, khí đốt vẫn tiếp tục gia tăng. Trong bối cảnh đó, các đại biểu cho rằng cần đa dạng hóa nguồn cung và thị trường, bảo đảm nguồn cung bền vững, ổn định và giá cả cạnh tranh là cách thức tốt nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như lợi ích của thị trường toàn cầu trước các sức ép từ chủ nghĩa bảo hộ, các biện pháp hạn chế hay hàng rào thuế quan.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn bày tỏ cảm ơn Chính phủ Liên bang Nga đã mời đoàn Việt Nam tham dự sự kiện hết sức quan trọng và ý nghĩa, nơi lãnh đạo các nước cùng các doanh nghiệp gặp gỡ, thảo luận về các xu hướng cấp bách của ngành năng lượng thế giới; đánh giá thế giới ngày nay đang chịu tác động của biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, đòi hỏi ngành năng lượng toàn cầu phải nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, thúc đẩy nghiên cứu - ứng dụng khoa học công nghệ, giảm phát thải trong khai thác, chế biến và sử dụng các nguồn năng lượng truyền thống, phát triển các nguồn năng lượng mới xanh, sạch, hiệu suất cao. Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh năng lượng có vai trò trọng yếu, vừa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững; năng lượng không chỉ là tài nguyên hay nhiên liệu đơn thuần mà đang trở thành nền tảng của hòa bình, phát triển, công bằng, năng lượng của tương lai, năng lượng vì con người.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thông tin đến các đại biểu về mục tiêu tổng quát của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao, giảm phát thải cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đã giải đáp vấn đề được các đại biểu quan tâm là kế hoạch của Chính phủ Việt Nam liên quan đến việc mở rộng hạ tầng và nâng cao năng lực kỹ thuật để tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Việc triển khai và mở rộng đầu tư hạ tầng kho cảng LNG đã được tính toán và quy hoạch đồng bộ với tiến độ các dự án nhà máy điện khí, theo đó, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho biết sẽ có khoảng 10 – 14 cụm kho cảng LNG cho các nhà máy điện khí tương ứng ở tất cả các vùng miền của Việt Nam; các nhà đầu tư kho cảng LNG và điện khí Việt Nam đang rất tích cực triển khai, phấn đấu đưa các nhà máy vào vận hành thương mại trong giai đoạn 2028 – 2030. Việt Nam hoan nghênh việc các nhà đầu tư trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực phát triển và vận hành hạ tầng kho cảng LNG với các công ty của Nga và các nước khác trên thế giới.

Diễn đàn "Tuần lễ Năng lượng Nga" là sự kiện quốc tế thường niên, bắt đầu được tổ chức từ năm 2016 do Chính phủ Nga bảo trợ, nhằm thảo luận về xu hướng chính của ngành nhiên liệu và năng lượng thế giới, xác định các giải pháp về kinh tế, công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế để ứng phó với các thách thức, rủi ro và thúc đẩy ngành năng lượng phát triển hiệu quả, bền vững. Theo Ban Tổ chức, Diễn đàn năm nay thu hút sự tham dự của gần 5.000 đại biểu đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 70 sự kiện phong phú được tổ chức.

Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam tiếp tục có các cuộc làm việc song phương./.