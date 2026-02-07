Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Đẩy mạnh công tác truyền thông, thu hút người dân đến Hội chợ Mùa Xuân 2026

Phó Thủ tướng đã trực tiếp đi thăm các khu trưng bày, gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và tiểu thương đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Qua khảo sát và làm việc với Ban Tổ chức, Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác tổ chức Hội chợ được triển khai bài bản, khoa học, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Không gian Hội chợ rộng rãi, các gian hàng được trưng bày ngăn nắp; hàng hóa bảo đảm chất lượng, mẫu mã tốt, trong đó hàng Việt Nam chiếm trên 90%.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm gian trưng bày của tỉnh Bắc Ninh trong Hội chợ mùa Xuân 2026. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhận định, sự kiện đã tạo được không khí, hương sắc của mùa Xuân đầu tiên trong kỷ nguyên mới của đất nước. Để phát huy hiệu quả này, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, thu hút đông đảo bà con đến mua sắm Tết và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Các địa phương và doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, bảo đảm chất lượng để phục vụ nhu cầu dự báo sẽ tăng cao từ cuối tuần này.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương tiếp tục tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc như văn hóa cồng chiêng, đờn ca tài tử, đồng thời mời các nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng tham gia nhằm tạo sức hấp dẫn cho Hội chợ.

Theo Ban Tổ chức, tính đến hết ngày 5/2, Hội chợ đã thu hút 100.000 lượt người tham quan, mua sắm với tổng doanh thu đạt khoảng 9 tỷ đồng/ngày. Để phục vụ người dân, thời gian mở cửa sẽ được kéo dài đến 22 giờ trong các ngày thứ Sáu và cuối tuần. Công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa cũng được Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội thực hiện thường xuyên nhằm ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2/2 đến 13/2/2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi Hội chợ quốc gia thường niên, được tổ chức trên quy mô khoảng 100.000 m2 diện tích trong nhà và hơn 45.000 m2 không gian ngoài trời, quy tụ khoảng 3.000 gian hàng của 2.500 doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thưởng trà, trò chuyện cùng người dân trong gian trưng bày của tỉnh Sơn La tại Hội chợ mùa Xuân 2026. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Được thiết kế theo ý tưởng "hành trình du Xuân xuyên Việt", Hội chợ chia thành 8 phân khu lớn kết hợp hài hòa giữa thương mại, văn hóa và trải nghiệm. Nổi bật là phân khu "Địa phương chủ đề" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện; phân khu "Nông sản Việt - Lan tỏa sắc Xuân" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; phân khu "Xuân Thịnh vượng" của Bộ Công Thương và phân khu "Tết Sum vầy" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Bên cạnh đó là các không gian "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" và khu ẩm thực ngoài trời "Vị Xuân gắn kết". Được thiết kế theo ý tưởng "hành trình du Xuân xuyên Việt", Hội chợ chia thành 8 phân khu lớn kết hợp hài hòa giữa thương mại, văn hóa và trải nghiệm. Nổi bật là phân khu "Địa phương chủ đề" do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện; phân khu "Nông sản Việt - Lan tỏa sắc Xuân" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; phân khu "Xuân Thịnh vượng" của Bộ Công Thương và phân khu "Tết Sum vầy" do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Bên cạnh đó là các không gian "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" và khu ẩm thực ngoài trời "Vị Xuân gắn kết".

Sự kiện không chỉ phục vụ mục tiêu kích cầu tiêu dùng dịp Tết mà còn hướng tới xây dựng một sự kiện xúc tiến thương mại chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực./.