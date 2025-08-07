Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun. Ảnh: TTXVN phát

Chúc mừng ông Cho Hyun được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tin tưởng Bộ trưởng sẽ có những đóng góp quan trọng trong nâng cao vị thế quốc tế của Hàn Quốc cũng như tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Cho Hyun bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thông qua việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trong đó có tổ chức tốt các chuyến thăm cấp cao sắp tới; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế - thương mại – đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc tới đầu tư tại Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường lẫn nhau. Hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh – quốc phòng, khoa học – công nghệ cũng như hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, trong đó có cơ chế ASEAN – Hàn Quốc và Mekong – Hàn Quốc.

Hai bên cũng khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc và Hội nghị Cấp cao Mekong – Hàn Quốc vào cuối năm 2025./.