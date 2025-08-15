Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương nghị. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng chuyển lời thăm hỏi thân thiết giữa Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế. Hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà mỗi nước đạt được thời gian qua, đánh giá cao xu thế phát triển và những thành quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước thời gian tới, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp thúc đẩy và tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao; thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh sâu sắc và thực chất hơn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó, dành ưu tiên hàng đầu cho hợp tác đường sắt, khởi công xây dựng tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng trong năm 2025; tiếp tục thúc đẩy thương mại phát triển cân bằng, bền vững; hợp tác đầu tư xây dựng các dự án lớn mang tính biểu tượng của quan hệ hai nước; thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ đa phương; khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác Mê Công - Lan Thương; đánh giá cao đóng góp của Trung Quốc và những nỗ lực chung của các nước Mê Công trong 10 năm qua; đề nghị các bên chú trọng tăng cường hợp tác quản lý bền vững và hiệu quả nguồn nước sông Mê Công - Lan Thương.