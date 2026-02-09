Phố đi bộ Nam Hòa ra mắt, thắp sáng không gian văn hóa Phố Hiến

Các đại biểu thực hiện nghị thức khai trương Phố đi bộ Nam Hòa (phường Phố Hiến). Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Trình diễn đi cà kheo tại lễ khai trương Phố đi bộ Nam Hòa (phường Phố Hiến). Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Trao 40 suất quà Tết cho những hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN



Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Phố Hiến Phạm Quốc Hoàn cho biết, đây là một bước tiến mới góp phần làm giàu thêm diện mạo đô thị, văn hóa, du lịch của địa phương. Trải qua bao thăng trầm, Phố Hiến luôn tự hào là vùng đất có bề dày lịch sử, từng là thương cảng sầm uất bậc nhất miền Bắc với truyền thống giao thương, giao lưu văn hóa đa dạng. Danh xưng "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến” đã ghi dấu mạnh mẽ về vị thế đặc biệt của mảnh đất này. Tiếp nối truyền thống đó, Phố đi bộ Nam Hòa sẽ trở thành không gian gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các sản vật địa phương, quảng bá các giá trị văn hóa Phố Hiến và tạo động lực phát triển thương mại dịch vụ và du lịch, đồng thời góp phần xây dựng nếp sống đô thị văn minh, hiện đại.



"Phố đi bộ Nam Hòa không chỉ là điểm đến vui chơi cuối tuần cho nhân dân và du khách mà còn là nơi quảng bá bản sắc văn hóa, khích lệ sáng tạo, kinh doanh dịch vụ thương mại của người dân địa phương", Chủ tịch UBND phường Phố Hiến nhấn mạnh.

Tuyến phố đi bộ Nam Hòa gồm 3 không gian. Không gian thứ nhất tại trung tâm Công viên Nam Hòa là sân khấu nghệ thuật được lắp ghép hiện đại, trang bị màn hình LED và âm thanh chuyên nghiệp làm tiêu điểm cho toàn bộ tuyến phố. Đây là khu vực hạt nhân tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đường phố và quảng bá di sản, đóng vai trò thu hút và điều tiết lưu lượng khách tham quan. Không gian thứ hai, gồm hệ thống gian hàng ki-ốt kinh doanh dọc tuyến đường Lê Lai và đường Nguyễn Công Hoan; dãy ki-ốt di động đồng bộ dọc đường Lê Lai (khoảng 400m) và đường Nguyễn Công Hoan (khoảng 400m) tiếp giáp công viên. Khu vực này được thiết kế để thay thế các loại hình bán hàng tự phát, tạo không gian thương mại văn minh cho các hộ kinh doanh ẩm thực, đặc sản OCOP và đồ lưu niệm. Không gian thứ ba là hệ sinh thái vui chơi, giải trí dành riêng cho thiếu nhi, với các loại hình vận động, giải trí phong phú, chia thành 3 phân khu chức năng cụ thể nhằm đảm bảo an toàn và tính thẩm mỹ.



Tại buổi lễ khai trương Phố đi bộ Nam Hòa đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc tại sân khấu chính; tham quan và trải nghiệm các hoạt động trên tuyến phố với các gian hàng ẩm thực, đặc sản địa phương; một số hoạt động đường phố như đi cà kheo, múa dân vũ, bắn pháo bông... Ban tổ chức còn trao 40 xuất quà tết cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn phường Phố Hiến.



Phố đi bộ Nam Hòa hoạt động từ 17 giờ đến 23 giờ đêm các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần./.