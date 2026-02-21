Phố cổ Bao Vinh “thức giấc” trong sắc Tết

* Phố cổ trong sắc xuân



Người dân Hóa Châu thích thú với không gian mới mẻ của phố cổ Bao Vinh. Ảnh: Mai Trang - TTXVN



Những ngày này, dọc tuyến đường Bao Vinh – trục chính của khu phố cổ – cờ hoa được treo đỏ rực. Trước hiên nhà cổ, cành mai vàng, sắc đào hồng được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên không gian Tết đậm chất Huế. Không chỉ trên trục đường chính, dọc bờ sông, trong những ngõ hẻm nhỏ hay khoảng sân trống, đâu đâu cũng được bài trí thành những góc “check-in” sinh động với xe đạp, thuyền hoa, chum gốm cổ, chong chóng sắc màu, hay những bức tường treo đầy tranh ảnh gợi nhớ ký ức về một Bao Vinh xưa.



Không chỉ người dân địa phương, nhiều người từ các phường, xã lân cận cũng tìm đến Bao Vinh để cảm nhận không khí Tết. Chị Nguyễn Thị Minh Thư (phường Kim Trà, thành phố Huế) chia sẻ, trên đường đi làm về nhà, chị thường qua tuyến đường này và rất ấn tượng khi phố cổ được trang hoàng đẹp đẽ. Không gian mang lại cảm giác ấm cúng, gợi nhớ Tết cổ truyền năm xưa. So với các năm, năm nay Bao Vinh có sự đổi mới hoàn toàn, vừa cổ kính, vừa hiện đại, mọi chi tiết đều được chăm chút rất kỹ, từ ngoài đường đến từng ngóc ngách.

Nhà dân trên phố cổ Bao Vinh được trang hoàng lung linh sắc màu không khí Tết. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo chị Thư, chính sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ xưa và hơi thở hiện đại đã tạo nên sức hút đặc biệt cho phố cổ Bao Vinh, khiến nơi đây không chỉ là điểm đến của người hoài niệm mà còn hấp dẫn giới trẻ.



Khi hoàng hôn buông xuống, Bao Vinh khoác lên diện mạo mới: đèn lồng, đèn trang trí được thắp sáng lung linh, phản chiếu xuống mặt sông Hương tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa ấm áp. Người dân và du khách đổ ra đường dạo phố, hòa mình vào không khí Tết cổ truyền hiếm thấy giữa lòng đô thị.



Trên phố, người chơi xăm hường say sưa với những quân thẻ đỏ đen mang đậm dấu ấn văn hóa cung đình xưa; người xin chữ thư pháp gửi gắm mong ước đầu năm; trẻ nhỏ ríu rít rủ nhau chơi ô ăn quan. Những thức quà Tết truyền thống như bánh đậu xanh trái cây, bánh in, bánh thuẫn… được bày bán, mời gọi thực khách thưởng thức hương vị Huế xưa.



Không khí Tết ở Bao Vinh không chỉ hiện hữu trên phố mà còn lan tỏa trong từng không gian sinh hoạt cộng đồng. Tại đình làng Bao Vinh, chị em phụ nữ cùng nhau trổ tài nữ công gia chánh: người đổ bánh thuẫn, người nấu mứt gừng. Hơi ấm từ bếp lửa hồng lan tỏa, quyện với mùi thơm của bánh trái, gợi cảm giác sum vầy, đầm ấm.

Các con hẻm nhỏ ở phố cổ Bao Vinh được trang hoàng tỉ mỉ, hấp dẫn sự chú ý của người dân và du khách. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Ở bến thuyền Bao Vinh, ánh lửa bếp củi đỏ rực bên những nồi bánh chưng nghi ngút khói thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Không ít người dừng chân thật lâu để ngắm nhìn, chụp ảnh, lắng nghe những câu chuyện về Tết xưa được người dân địa phương kể lại. Trên dòng sông Hương thơ mộng, những chiếc đèn hoa đăng được thả trôi lặng lẽ, ánh sáng lung linh nổi bật giữa đêm tối trầm mặc.



Song song với các hoạt động vui Tết, nhiều làng nghề truyền thống được tái hiện ngay trong không gian nhà cổ: làm ông Táo, in mộc bản, viết thư pháp, chằm nón, làm quạt… Những hoạt động này không chỉ giúp lưu giữ nét đẹp Tết Huế mà còn trở thành những lớp học sinh động để thế hệ trẻ phường Hóa Châu hiểu, yêu và trân trọng hơn giá trị văn hóa quê hương.



* Chính quyền kiến tạo, người dân là chủ thể