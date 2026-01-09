Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gặp mặt Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh

Tham dự buổi gặp mặt có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Long...



Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN



Bày tỏ vinh dự và tự hào khi được đến thăm Nhà Quốc hội, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Long cho biết, cuộc gặp mặt thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ doanh nhân, đồng thời là nguồn động viên lớn lao đối với thế hệ doanh nhân trẻ đang từng ngày nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.



Quang cảnh buổi gặp. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN



Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh khẳng định, “với tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến, doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn chú trọng tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới khoa học, công nghệ”.



Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quốc hội trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật minh bạch, ổn định, tạo môi trường kinh doanh công bằng, thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Ông Nguyễn Tiến Long, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh phát biểu. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN

Nêu rõ, doanh nhân trẻ hôm nay không chỉ khởi nghiệp vì lợi nhuận mà còn dám nghĩ lớn, làm nhanh, sẵn sàng thích nghi với biến động và học hỏi liên tục; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, kinh doanh gắn liền với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng.



Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà các hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Hải Ngọc - TTXVN



Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã thông tin về cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Quốc hội. Đồng thời chia sẻ, suốt chặng đường 80 năm qua, với 15 khóa, Quốc hội Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân, xứng đáng là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Đánh giá cao Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đã lan tỏa nhiệt huyết, trách nhiệm, sức trẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình; tiếp tục trau dồi, rèn luyện đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, trí tuệ Việt Nam, khát vọng cống hiến, trách nhiệm xã hội; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong kinh doanh…



Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh cần quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 68 - NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân - hai Nghị quyết chiến lược, là nền tảng để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, bứt phá trong kỷ nguyên số.



Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Sau đó là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, mỗi hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đảng, đồng thời là một cử tri có trách nhiệm với lá phiếu của mình.



Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao quà tặng Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Long và các hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh.



Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Long trao quà tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến./.