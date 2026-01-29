Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Bắc Ninh bám sát kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, nhìn lại năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều việc chưa có tiền lệ, tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Bình quân giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt gần 9%, trong đó năm 2025 đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước; thu hút đầu tư trong nước và FDI đạt kết quả nổi bật; là nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về giá trị xuất nhập khẩu; hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư…

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, để đạt được những thành tựu đó có vai trò quan trọng của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, bám sát thực tiễn để quyết định những vấn đề quan trọng về cơ chế, chính sách, nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hiệu quả phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tỉnh Bắc Ninh khẩn trương nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bắc Ninh cần tập trung điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, triển khai đồng bộ các giải pháp, đề án, dự án theo kế hoạch, nỗ lực cao nhất để đạt được mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Các đại biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh bám sát quy định của pháp luật và kế hoạch đã ban hành, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND xã, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Quốc hội đã lựa chọn chủ đề tham luận là: "Nâng cao tính Đảng, tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới". Đây cũng là một trong những mệnh đề mở ra cho HĐND tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu.

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tại Bắc Ninh trong mỗi khu dân cư tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện đón Xuân vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh và an toàn; sau Tết bắt tay ngay vào công việc của năm mới với khí thế mới, động lực mới, niềm vui mới, thắng lợi mới.



Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức bộ máy HĐND tỉnh Bắc Ninh được chú trọng củng cố, kiện toàn kịp thời, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Hoạt động có nhiều đổi mới, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/6/2025, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công 59 kỳ họp, gồm 16 kỳ họp thường lệ và 43 kỳ họp chuyên đề. Sau khi hợp nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công 9 kỳ họp. Cả nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã ban hành 989 nghị quyết (trong đó có 259 nghị quyết quy phạm pháp luật) quan trọng về sắp xếp đơn vị hành chính, thành lập bộ máy chính quyền các cấp, quyết định các nội dung quan trọng về tài chính, ngân sách, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an sinh, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới, thực chất, rõ kết quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Nghị quyết thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí đầu tư mở rộng, cải tạo cơ sở cai nghiện ma túy thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phụ cấp với lãnh đạo, ủy viên Ban thường trực Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Bắc Ninh…