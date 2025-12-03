Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga thăm Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin. Ảnh: TTXVN phát

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga Andrey Vladimirovich Yatskin, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển nhấn mạnh, đây là lần thứ hai ông Andrey Vladimirovich Yatskin đến thăm Trung tâm, qua đó thể hiện sự quan tâm của Hội đồng Liên bang Nga nói chung và Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga nói riêng đối với hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra ở thời điểm rất ý nghĩa khi Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga vừa tổ chức thành công Phiên họp lần thứ 36 (ngày 1/12/2025) tại thành phố Hải Phòng, dưới sự chủ trì của hai đồng Chủ tịch Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga Konstantin Ilich Mogilevsky, Chủ tịch Phân ban Nga. Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong những năm qua, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới nhằm mở rộng và tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm, đáp ứng được sự kỳ vọng và quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển cho biết, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga là tổ chức khoa học và công nghệ hợp tác quốc tế, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Phối hợp liên Chính phủ về Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Hoạt động khoa học của Trung tâm tập trung trên 3 hướng chính: Vật liệu học nhiệt đới, Sinh thái nhiệt đới và Y sinh nhiệt đới.

Hiện nay, hai bên đang hợp tác triển khai 47 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng giai đoạn 2025 - 2029 với sự tham gia của hơn 40 tổ chức thuộc Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga, Bộ Quốc phòng Nga, Cơ quan Liên bang Nga về Giám sát trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và An sinh con người (Rospotrebnadzor) và Trung tâm - Viện nghiên cứu Quốc gia Kurchatovsky Liên bang Nga. Đây là mô hình hợp tác song phương độc đáo, có ý nghĩa biểu tượng trong tổng thể mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước, các hoạt động tiếp xúc, trao đổi và tổ chức đoàn cấp cao giữa hai nước được duy trì. Hoạt động của Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Quốc hội, Đại sứ quán Nga tại Việt Nam và các bộ, ngành hai nước.