Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm và làm việc tại đặc khu Côn Đảo

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo đặc khu Côn Đảo đã tóm tắt những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh tại địa phương trong năm 2025 và quý I/2026. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng của đặc khu tăng 56,6% so với cùng kỳ; tổng doanh thu thương mại-dịch vụ-du lịch tăng 18,65%, trong đó riêng ngành du lịch tăng 21,2%. Trong ba tháng đầu năm, đặc khu Côn Đảo đón 148.014 lượt khách du lịch. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo và quốc phòng-an ninh được giữ vững.



Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đặc khu Côn Đảo đạt được thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh: Côn Đảo là địa bàn đặc thù, là nơi hội tụ của ba không gian đặc biệt gồm lịch sử-tâm linh, sinh thái-môi trường và chủ quyền quốc gia. Vì vậy, mọi định hướng phát triển của Côn Đảo cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa ba yếu tố này. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho 10 cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại Đồn Biên phòng Côn Đảo. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đặc khu tiếp tục kiên định mô hình phát triển "đô thị sinh thái biển", không đánh đổi môi trường và giá trị lịch sử lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Địa phương cần quan tâm nâng cao chất lượng du lịch, phát triển theo hướng chất lượng cao, có kiểm soát, đồng thời chú trọng bảo tồn hệ sinh thái và giá trị lịch sử-tâm linh. Đặc khu cũng cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nhất là xử lý rác thải, cấp nước, giao thông, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và lấy chuyển đổi số làm công cụ then chốt.

Nhấn mạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với địa bàn tiền tiêu, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để phát huy tối đa tiềm năng. Mục tiêu là hướng tới xây dựng Côn Đảo trở thành trung tâm du lịch sinh thái-lịch sử-tâm linh có tầm vóc quốc gia và quốc tế, đồng thời là pháo đài vững chắc nơi biển đảo của Tổ quốc.



Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng dành thời gian thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách và người có công; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.



Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã trao 50 phần quà đến các gia đình chính sách và người có công tại đặc khu Côn Đảo, thể hiện truyền thống "đền ơn đáp nghĩa" và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, 82 tuổi, là cựu tù chính trị duy nhất đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo.

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của ông Nguyễn Xuân Viên và gia đình. Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cựu tù chính trị, những người đã kiên trung trong chốn lao tù khắc nghiệt để góp phần làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, xem đây là nền tảng để tiếp tục vun đắp truyền thống yêu nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mong muốn ông Nguyễn Xuân Viên cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Viên bày tỏ niềm tự hào khi được đón tiếp đoàn công tác; khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống gia đình và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.



Trước đó, vào chiều 25/3, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo và tham quan Bảo tàng Côn Đảo./.