Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự “Tết sum vầy” tại Quảng Ngãi

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi năm qua; khẳng định, những thành tựu đạt được có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong việc phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chính quyền địa phương và doanh nghiệp để chủ động huy động nguồn lực, chăm lo thiết thực cho các đối tượng chính sách, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức công đoàn tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, người lao động để tham mưu các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hiệu quả hơn; tăng cường vận động, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm và tặng quà Tết cho cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Báo cáo về công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động và hộ nghèo, bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã phân bổ hơn 60.000 suất quà Tết với tổng kinh phí trên 55,8 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được huy động từ công tác xã hội hóa, sự hỗ trợ của Trung ương, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Hoạt động chăm lo tập trung hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng bởi thiên tai; thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị như Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, SABECO, Tập đoàn Thiên Thanh cùng các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tích cực đồng hành thông qua các chương trình “Tết Nhân ái”, “Xuân yêu thương”, “Chợ Tết Công đoàn”. Đặc biệt, chương trình “Ngày hội Bánh chưng xanh” được triển khai rộng khắp tại 325 điểm, trao tặng gần 58.000 chiếc bánh chưng cho hơn 13.700 hộ dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho người lao động. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Tại chương trình, hơn 130 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ gần 480 triệu đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao hơn 4.000 phiếu mua hàng trực tuyến, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng để hỗ trợ đoàn viên tham gia Chợ Tết Công đoàn trực tuyến. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 700 phiếu mua hàng “Không đồng”, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng hỗ trợ đoàn viên mua sắm Tết.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đến thăm, động viên, tặng quà Tết cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); biểu dương nỗ lực của đơn vị trong duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với người lao động tại địa phương./.