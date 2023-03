Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE), Enrique Fernando Santiago Romero ngày 15/3 tại Madrid. Ảnh: Thu Hà-PV TTXVN tại châu Âu

Trong buổi tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE) Enrique Fernando Santiago Romero (Enrique Santiago), đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những bước tiến tích cực trong quan hệ song phương Việt Nam - Tây Ban Nha, thể hiện qua các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua, và mới đây nhất là chuyến thăm Tây Ban Nha hồi đầu tháng 3/2023 của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Lưu Quang.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Tây Ban Nha là một trong những đảng Cộng sản đầu tiên tại Tây Âu thiết lập quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, đã luôn đoàn kết và ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhận định hợp tác trên kênh Đảng là nền tảng quan trọng, tổng thể, góp phần thúc đẩy quan hệ chính trị và ngoại giao giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, mong muốn quan hệ giữa hai đảng tiếp tục đi vào chiều sâu, hỗ trợ hiệu quả cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Về các chủ đề khác, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã thảo luận với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha mong muốn của Việt Nam thông qua mối quan hệ với Tây Ban Nha để thúc đẩy sự ủng hộ của quốc tế đối với lập trường, quan điểm của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, theo phương châm đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, giải quyết hoà bình các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng mong muốn Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Bày tỏ sự cảm kích trước sự coi trọng của đoàn công tác cấp cao của Quốc hội Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Tây Ban Nha cũng như các thông tin sâu rộng mà Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cung cấp, Tổng Bí thư Enrique Santiago cho biết, Đảng Cộng sản Tây Ban Nha luôn dõi theo, ủng hộ và lấy cảm hứng từ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam trong quá khứ, đồng thời cũng rất ngưỡng mộ Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước, cải thiện đời sống nhân dân lao động, mong muốn đó sẽ là tấm gương được nhân rộng trên khắp thế giới.

Đồng chí Enrique Santiago cho biết, hiện nay liên minh cánh tả giữa Đảng Cộng sản Tây Ban Nha với một số đảng khác, như đảng Podemos, đang giữ 5 ghế bộ trưởng trong Chính phủ Tây Ban Nha, trong đó có 2 bộ trưởng là người của Đảng Cộng sản Tây Ban Nha. Ngoài ra, nhiều thành viên của đảng cũng nắm giữ các vị trí quan trọng trong các ủy ban của Nghị viện Tây Ban Nha, trong đó bản thân đồng chí Enrique Santiago là thành viên Ủy ban Đối ngoại. Với những nguồn lực đó, đồng chí Enrique Santiago khẳng định Đảng Cộng sản Tây Ban Nha luôn sẵn sàng trợ giúp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha cũng như quan hệ hai đảng tiến lên phía trước.

Là đảng luôn theo đường lối ủng hộ hoà bình và chủ nghĩa đa phương, đồng chí Enrique Santiago cũng cam kết sẽ nỗ lực hỗ trợ, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức đa phương, cam kết hết sức vận động để các nghị viện tại châu Âu phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) sớm nhất có thể. Về hợp tác nghị viện, đồng chí Enrique Santiago khẳng định Đảng Cộng sản Tây Ban Nha sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Nghị viện Tây Ban Nha với Quốc hội Việt Nam, trước mắt có thể thông qua Ủy ban Đối ngoại Tây Ban Nha tổ chức chuyến thăm của các các nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái khác nhau tại Tây Ban Nha đến Việt Nam, qua đó gia tăng hợp tác nghị viện giữa hai quốc gia.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Acciona và thăm một nhà máy lọc nước thải của tập đoàn này ở ngoại ô thủ đô Madrid. Đây mà một trong những tập đoàn hàng đầu của Tây Ban Nha trong lĩnh vực phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, môi trường. Đặc biệt tập đoàn đã đầu tư vào nhiều dự án xử lý nước thải trên toàn cầu, trong đó có dự án làm sạch kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè tại thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo tập đoàn đã giới thiệu quy trình xử lý nước thải, kinh nghiệm và kỹ thuật tiên tiến mà Acciona đang áp dụng đối với dự án lọc nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè và cho biết đã hoàn thành 20% tiến độ dự án này.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự hiện diện của tập đoàn tại Việt Nam trong dự án làm sạch nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, coi đó là bước ngoặt cho sự mở rộng hợp tác đầu tư Việt Nam - Tây Ban Nha. Phó Chủ tịch cho biết hiện nay ở Việt Nam, việc xử lý chất thải rắn, nước thải và rác thải sinh hoạt là vấn đề cấp bách. Ông hy vọng khi nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động có hiệu quả, mô hình sẽ được các tỉnh, thành của Việt Nam tham khảo và đầu tư phát triển tại các địa phương khác. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội khẳng định việc hợp tác với Acciona trong lĩnh vực xử lý nước thải có thể giúp Việt Nam đạt được mục tiêu bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.