Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn xã hội trong kỳ bầu cử sắp tới

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau, đến nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử các cấp tại tỉnh đã cơ bản hoàn tất, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 23 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 173 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó, có 2 hồ sơ tự ứng cử. Ủy ban bầu cử cấp xã tiếp nhận 2.935 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031, không có hồ sơ tự ứng cử.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển triển khai theo đúng tiến độ, mục tiêu và yêu cầu đề ra. Qua theo dõi, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, chưa phát hiện vấn đề, vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Công an tỉnh đã chủ động tăng cường công tác nắm tình hình an ninh, trật tự; triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử.

Ngoài ra, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, đối chiếu thông tin cử tri với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức thu thập, cập nhật thông tin công dân, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời danh sách cử tri và dữ liệu khu vực bỏ phiếu trên phần mềm quản lý cử tri; thường xuyên thông tin cho chính quyền cơ sở để quản lý biến động dân cư, phục vụ việc lập và điều chỉnh danh sách cử tri, bảo đảm chính xác.

Công tác tuyên truyền được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử. Đến nay, trên địa bàn không có đơn thư liên quan đến công tác bầu cử.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cũng đã triển khai 171 tổ, với 665 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra bảo vệ địa bàn tuyến biển, biên giới biển; tăng cường kiểm soát tại các cửa sông, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và chống khai thác IUU.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đã đóng góp nhiều ý kiến để kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại Cà Mau sắp tới được thuận lợi, thành công.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai, tổ chức bầu cử của tỉnh Cà Mau. Tỉnh đã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, các đơn vị cần quan tâm giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo nếu có, công tác tuyên truyền, gặp gỡ cử tri của ứng cử viên…

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đảm bảo an ninh trật tự; vận động bầu đúng, bầu đủ, không bỏ sót cử tri. Tỉnh tạo điều kiện cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, trong đó có cử tri là ngư dân đánh bắt thủy sản xa khơi, có hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp để họ tham gia bầu cử đầy đủ. Đặc biệt tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật cũng tham gia và được bỏ phiếu bầu đầy đủ...

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, với địa phương, đơn vị, địa bàn đặc thù chủ động phương án thực hiện phù hợp để bầu cử nhưng tuyết đối không được chủ quan, có sự phối hợp chặt chẽ, sát tình hình, phối hợp cụ thể, nhanh chóng nhất là đảm bảo tuyết đối an ninh trật tự địa bàn, không để sự việc đáng tiếc xảy ra trước trong và sau bầu cử, nhất là trong ngày bầu cử trọng đại của dân tộc. Đồng thời có những phương án dự phòng ứng phó nhanh, kịp thời khi có tình huống bất ngờ xảy ra…

Trước mắt, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau cần rà soát lại đối tượng, chốt danh sách cử tri. Nhất là nắm lại danh sách cử tri là ngư dân, làm ăn xa, có hình thức vận động, có thể có những thùng phiếu lưu động ở các trạm Biên phòng để ngư dân bỏ phiếu trước khi ra khơi.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo của đoàn công tác và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Đồng thời sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử, thực hiện đúng luật, kiểm tra giám sát chặt chẽ, đảm bảo thắng lợi công tác bầu cử ở địa phương...

Trước đó, ngày 8/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác đã kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại xã Đất Mũi; làm việc với Ủy Ban bầu cử xã, kiểm tra một số tổ bầu cử, điểm bầu cử tại xã Đất Mũi để nắm bắt thực tế và có những chỉ đạo kịp thời./.