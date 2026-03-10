Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương: Chuẩn bị thẻ cử tri để phát cho du khách Việt Nam lưu trú không kịp về nhà trong ngày bầu cử

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác kiểm tra các điều kiện phục vụ cử tri tại điểm bỏ phiếu số 10, thôn Tân Thành (xã Pù Luông). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Báo cáo với Đoàn, ông Trần Duy Tiến, Chủ tịch UBND xã Pù Luông cho biết đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Trên địa bàn xã Pù Luông đã thành lập 20 khu vực bỏ phiếu bầu cử, tương ứng với 20 thôn, bản trên địa bàn xã với 6.903 cử tri.

Với đặc thù là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số và có hoạt động du lịch cộng đồng phát triển, thường xuyên có khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú, vì vậy công tác bảo đảm an ninh trật tự được xã Pù Luông xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ vững môi trường ổn định phục vụ công tác bầu cử.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của xã Pù Luông, trong đó các nội dung công việc được tiến hành một cách nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm tiến độ theo quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị xã Pù Luông cần rà soát lại các kế hoạch phối hợp với các lực lượng, nhất là hiệp đồng các đơn vị, phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ, không để sơ xuất dù nhỏ nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu địa phương cần tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử, phát thẻ cử tri đúng quy định, bố trí nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử ở nơi cử tri dễ xem và cần có bản hướng dẫn để cử tri xác định thùng phiếu nào là bầu đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, HĐND xã. Trong đó, cần chuẩn bị thẻ cử tri để phát cho lượng du khách người Việt Nam đang lưu trú ở Pù Luông trong trường hợp du khách có nhu cầu bỏ phiếu do không kịp trở về nhà trong ngày bỏ phiếu. Ủy ban bầu cử xã Pù Luông cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng xây dựng, chuẩn bị tốt các phương án dự phòng cho các tình huống để xử lý kịp thời, trong đó quan tâm đến phương án hỗ trợ người già, người khuyết tật, tổ chức thùng phiếu lưu động theo đúng quy định, phương án bảo vệ thùng phiếu…

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và đoàn công tác kiểm tra các điều kiện phục vụ cử tri tại điểm bỏ phiếu số 10, thôn Tân Thành (xã Pù Luông). Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc khắc phục các hạn chế, tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định pháp luật, đảm bảo nhân dân hiểu đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cử tri cũng như chủ động phòng ngừa và xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến bầu cử, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc bố trí cơ sở vật chất, khu vực niêm yết thông tin, thùng phiếu và các điều kiện phục vụ cử tri tại Điểm bỏ phiếu số 10, thôn Tân Thành (xã Pù Luông); kiểm tra, cách xử lý một số tình huống giả định có thể phát sinh trong thực tế trong vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031./.