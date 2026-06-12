Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà tặng gia đình chính sách, học sinh khó khăn tại Điện Biên

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao việc tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Điện Biên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, nơi ghi dấu Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí độc lập tự chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), hoạt động trao quà là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và tiếp thêm động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; tích cực vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người yếu thế; ưu tiên nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được học tập và phát triển toàn diện. Gửi gắm tình cảm tới các em học sinh, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các em chính là tương lai của quê hương và đất nước; mong các em chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện đạo đức tốt, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao xe đạp cho học sinh trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 500 suất quà cho các gia đình người có công, thương binh, bệnh binh; 500 bút chấm đọc tiếng Anh, 500 phần quà gồm sữa, bánh kẹo, 500 cuốn sách dành cho học sinh và giáo viên; cùng 50 xe đạp cho học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị các phần quà gần 1,6 tỷ đồng.

Đại diện các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khôi, người tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh và các nhà tài trợ đối với những người có công, gia đình chính sách và các em học sinh trên địa bàn tỉnh; đồng thời khẳng định hoạt động đã góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, trách nhiệm cộng đồng, tiếp tục khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước./.