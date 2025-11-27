Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp lãnh đạo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Ủy ban Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em (CRC)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp bà June Kunugi, Giám đốc Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Unicef. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và cảm ơn UNICEF và Ủy ban về Quyền Trẻ em đã luôn đồng hành và hỗ trợ hiệu quả Việt Nam trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao UNICEF là một trong những đối tác phát triển hết sức quan trọng, có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em Việt Nam nhiều thập kỷ qua; ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của UNICEF trong quá trình Việt Nam triển khai các chủ trương, chính sách về trẻ em.

Về kết quả hợp tác thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn UNICEF đã hỗ trợ tích cực Việt Nam vượt qua dịch COVID-19, triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và hỗ trợ khẩn cấp cho các vùng chịu tác động của thiên tai, bão lũ... Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của UNICEF với các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em là ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển của Việt Nam; nhấn mạnh riêng trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã tăng mạnh ngân sách phân bổ cho công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nổi bật là chính sách phổ cập giáo dục mầm non, miễn học phí cho trẻ em ở trường công lập và hỗ trợ học sinh ngoài công lập; đồng thời đầu tư xây dựng 248 trường bán trú tại các địa bàn biên giới, khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam tiếp tục quan tâm công tác trẻ em trong quá trình lập pháp, thông tin về kế hoạch dự kiến thông qua các luật về giáo dục, nghề nghiệp và chủ trương tăng mạnh ngân sách thực hiện Chương trình Quốc gia liên quan đến trẻ em.

Phát biểu tại cuộc gặp, bà June Kunugi, Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương UNICEF, gửi lời chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại mà người dân Việt Nam phải gánh chịu do thiên tai thời gian qua.

Bà cho biết, UNICEF đã hiện diện tại Việt Nam từ năm 1975 và luôn đồng hành trong các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

Trao đổi về kết quả công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bà June Kunugi đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh môi trường và bảo vệ trẻ em. Bà June Kunugi bày tỏ hy vọng Luật Tư pháp cho người chưa thành niên năm 2024 sẽ được triển khai hiệu quả. Trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức mới như kinh tế - tài chính biến động, biến đổi khí hậu, di cư và già hóa dân số, Giám đốc khu vực cho rằng, Việt Nam hiện là hình mẫu tiêu biểu trên thế giới và hoan nghênh Việt Nam luôn đặt trẻ em ở vị trí trung tâm trong các chiến lược và chính sách phát triển. Bà cũng chúc mừng Chính phủ Việt Nam phê duyệt Kế hoạch hành động triển khai các khuyến nghị của Ủy ban Quyền Trẻ em. Tại cuộc gặp, bà Sophie Kiladze, Chủ tịch Ủy ban CRC cho biết, Ủy ban đang xây dựng Tuyên bố chung về thúc đẩy vai trò của nghị viện trong thực hiện và giám sát quyền trẻ em; đề nghị tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa Quốc hội các nước. Phía CRC bày tỏ ấn tượng về mức ngân sách dành cho công tác trẻ em của Việt Nam thời gian qua; cam kết CRC sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong triển khai các ưu tiên chính sách bảo đảm quyền trẻ em.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo UNICEF mong muốn hai bên tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tại các vùng sâu vùng xa và dân tộc thiểu số, hỗ trợ giáo dục trẻ em, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

* Bà June Kunugi, người đã có những đóng góp quan trọng cho trẻ em tại Việt Nam từ khi còn là cán bộ truyền thông của UNICEF từ những năm 1990, hiện là Giám đốc khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Bà đã có những đóng góp, hỗ trợ tích cực từ Văn phòng khu vực cho Việt Nam, đặc biệt là trong ứng phó với các đợt bão lũ gần đây. Bà Sophie Kiladze, Chủ tịch CRC và ông Philip D. Jaffé, Phó Chủ tịch CRC là các chuyên gia về quyền trẻ em với nhiều kinh nghiệm quốc tế trong hỗ trợ Việt Nam hiện thực hoá quyền trẻ em./.