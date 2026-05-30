Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Phát huy vai trò đội ngũ trí thức, doanh nhân trong phát triển đất nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động 30 năm qua, Chủ tịch Hội Phạm Thanh Tịnh cho biết, Hội đã từng bước khẳng định vị thế là một tổ chức khoa học, đối ngoại nhân dân và kết nối học thuật có uy tín, góp phần thúc đẩy nghiên cứu Đông Nam Á học, tăng cường giao lưu học thuật, hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra khu vực ASEAN và thế giới. Hiện Hội đã phát triển thành hệ thống với 95 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, hơn 650 hội viên tập thể, hội viên cá nhân là các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia, doanh nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Ba thập kỷ qua, Hội và các đơn vị thành viên đã chủ trì, phối hợp triển khai hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức các diễn đàn, hội thảo quốc gia và quốc tế, xuất bản sách cùng hàng nghìn bài nghiên cứu khoa học về văn hóa, lịch sử, kinh tế, xã hội và hợp tác khu vực Đông Nam Á. Nhiều công trình nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ các giá trị văn hóa, lịch sử và bản sắc Việt Nam trong không gian Đông Nam Á học; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách, phát triển văn hóa và kinh tế, hội nhập quốc tế... Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, Hội còn triển khai các chương trình giao lưu văn hóa, đối ngoại nhân dân, hợp tác học thuật quốc tế, góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với các nước ASEAN và bạn bè quốc tế.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và doanh nhân, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với yêu cầu rất cao về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo là xu thế tất yếu, trong đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, nêu rõ, xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện chính là đầu tư cho “nguyên khí quốc gia”. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, luôn luôn coi trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là mạch nguồn cho sự trường tồn của đất nước, là nguyên khí quốc gia; tin tưởng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, là ngọn lửa mở đường cho dân tộc ta tiến lên mạnh mẽ, vững chắc, tự tin bước vào tương lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng quà cho đại biểu nhà khoa học doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của Hội nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong giai đoạn phát triển mới, Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa khoa học với thực tiễn, giữa trí tuệ Việt Nam với khát vọng phát triển dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hội và các nhà khoa học, doanh nhân tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò gắn kết chặt chẽ giữa "trí tuệ" của nhà khoa học và "nguồn lực" của doanh nghiệp. Đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia của Hội cần bám sát các định hướng lớn của Đảng; đẩy mạnh nghiên cứu liên ngành, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực công nghệ mới.

Khoa học không thể chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay trên những trang nghiên cứu, giá trị của khoa học không nằm ở số lượng công trình nghiên cứu, mà ở khả năng tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, giải pháp mới và năng lực cạnh tranh mới cho đất nước - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các doanh nhân của Hội tiếp tục đổi mới mô hình quản trị; tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, chủ động liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước làm chủ công nghệ mới để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.



Theo đó, Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Tinh thần xuyên suốt của Quốc hội hiện nay là phối hợp chặt chẽ cùng Chính phủ để tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, xây dựng hành lang pháp lý thông thoáng cho thị trường khoa học công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ và kinh tế số.

Với truyền thống 30 năm bền bỉ xây dựng và trưởng thành, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam sẽ bước sang tuổi mới với một tầm vóc mới, khí thế mới, tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong tiến trình bứt phá của dân tộc./.