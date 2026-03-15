Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Không khí ngày bầu cử thực sự là Ngày hội non sông
Phóng viên: Qua các số liệu liên tục cập nhật tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tại Nhà Quốc hội, bà đánh giá như thế nào về công tác tổ chức bầu cử trong sáng 15/3?
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Đúng 7 giờ sáng nay, đồng loạt tất cả các điểm bỏ phiếu đã tiến hành khai mạc, rất nhiều điểm bỏ phiếu đã khai mạc từ 5 giờ sáng, trong đó tỉnh Gia Lai và Tây Ninh là 2 địa phương có nhiều đơn vị bỏ phiếu sớm từ 5-6 giờ sáng, như Gia Lai có hơn 1.000 điểm bỏ phiếu đã khai mạc từ 5 giờ sáng.
Lễ khai mạc đã được triển khai trang trọng, nghiêm túc, an toàn, đúng thành phần, diễn ra trong không khí của ngày hội non sông. Tất cả cử tri đến điểm bỏ phiếu với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi, trang phục trang trọng, nhiều phụ nữ mặc áo dài… Có thể nói, lễ khai mạc đã được triển khai theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia với trình tự, thủ tục rất nghiêm túc như: Việc hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu… được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn.
Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch Quốc hội, bà đánh giá tiến độ bầu cử diễn ra như thế nào qua số liệu về công tác bầu cử tính đến 10 giờ sáng 15/3?
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Theo báo cáo của các địa phương, đến 10 giờ sáng 15/3, 9 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 50%, trong đó có tỉnh Lào Cai đạt gần 70%; nhiều nơi đạt trên 40%. Theo bảng điện tử được cập nhật liên tục đến hơn 10 giờ cùng ngày, tính chung cả nước đạt 40% cử tri đi bỏ phiếu.
Không khí ngày bầu cử thật sôi động, từ cờ hoa cho đến lòng người đã hòa quyện vào nhau thực sự là ngày hội non sông. Tất cả các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương đều đã tham gia điểm bỏ phiếu tại nơi cư trú hoặc nơi công tác, đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Chúng tôi rất xúc động khi biết có cụ Dương Thị Sáo, 109 tuổi ở đơn vị bầu cử số 4 xã Mỹ Thuỷ, Quảng Trị, cụ đã tham gia khai mạc bầu cử và bỏ lá phiếu đầu tiên cùng lãnh đạo địa phương.
Đối với cử tri trẻ, có bạn Phạm Minh Hoàng ở đơn vị bầu cử số 12 của Hải Phòng chắc chắn không thể nào quên được trong cuộc đời của mình. Lá phiếu ngày hôm nay cũng là phần thưởng sinh nhật đúng ngày Hoàng 18 tuổi. Hoàng đã thực hiện quyền bầu cử của mình đúng ngày trọng đại của đất nước, chắc chắn là kỷ niệm rất đẹp và không bao giờ quên được.
Chúng tôi thấy rằng, trong ngày bầu cử "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Chiều hôm qua (14/3), tại các tỉnh phía Bắc trời hơi mưa nhưng sáng nay trời rất đẹp; thời tiết, sự trang hoàng, không khí sôi nổi, hân hoan của nhân dân ở tất cả các ngả đường, ngõ phố đổ dồn về các địa điểm bầu cử, chúng tôi thấy đúng là ngày bầu cử 15/3 thực sự là "Ngày hội của non sông", cũng là ngày bầu cử đáng nhớ trong cuộc đời của tôi.
Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh!./.