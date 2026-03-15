Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Không khí ngày bầu cử thực sự là Ngày hội non sông

Phóng viên: Qua các số liệu liên tục cập nhật tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia tại Nhà Quốc hội, bà đánh giá như thế nào về công tác tổ chức bầu cử trong sáng 15/3?



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh: Đúng 7 giờ sáng nay, đồng loạt tất cả các điểm bỏ phiếu đã tiến hành khai mạc, rất nhiều điểm bỏ phiếu đã khai mạc từ 5 giờ sáng, trong đó tỉnh Gia Lai và Tây Ninh là 2 địa phương có nhiều đơn vị bỏ phiếu sớm từ 5-6 giờ sáng, như Gia Lai có hơn 1.000 điểm bỏ phiếu đã khai mạc từ 5 giờ sáng.

Lễ khai mạc đã được triển khai trang trọng, nghiêm túc, an toàn, đúng thành phần, diễn ra trong không khí của ngày hội non sông. Tất cả cử tri đến điểm bỏ phiếu với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi, trang phục trang trọng, nhiều phụ nữ mặc áo dài… Có thể nói, lễ khai mạc đã được triển khai theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia với trình tự, thủ tục rất nghiêm túc như: Việc hướng dẫn thể lệ bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu… được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn.