Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát với Ủy ban Bầu cử TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

* Chủ động phương án nhân sự và hiệp thương

Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố cho biết, đến ngày 1/2/2026, Thành phố đã tiếp nhận 282 hồ sơ ứng cử cấp thành phố. Trong đó, có 60 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (52 hồ sơ giới thiệu, 8 hồ sơ tự ứng cử) và 222 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI. Tại cấp xã, Ủy ban Bầu cử đã tiếp nhận 7.424 hồ sơ ứng cử.

Công tác nhân sự được lãnh đạo Thành phố chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo các cơ cấu kết hợp. Tỷ lệ nữ ứng cử viên đạt mức cao, cụ thể: đại biểu Quốc hội đạt 40%, HĐND thành phố đạt 37,38% và cấp xã đạt 39,11%. Thành phố đã chuẩn bị các phương án "số dư" dự phòng cho các cơ cấu nữ, trẻ để thay thế kịp thời nếu phát sinh trường hợp không đủ điều kiện vào phút chót, nhằm chuẩn bị cho Hiệp thương lần thứ 3. Một điểm mới nổi bật là Thành phố thực hiện nghiêm túc chủ trương giới thiệu Chỉ huy trưởng quân sự là sĩ quan chính quy tham gia ứng cử HĐND cấp xã, đạt tỷ lệ 100% tại các đơn vị hành chính phường, xã, đặc khu.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn giám sát. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Về công tác chia đơn vị bầu cử, Thành phố đã ấn định 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 33 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố. Các địa phương đã khẩn trương thành lập 3.033 Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử và Tổ bầu cử các cấp, đảm bảo nhân sự có năng lực, kinh nghiệm để vận hành bộ máy bầu cử thông suốt.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố có 4 khu vực bỏ phiếu thuộc Đơn vị bầu cử số 4 (phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn) với khoảng 4.538 cử tri. Thời gian dự kiến bỏ phiếu sớm hơn 17 ngày (ngày 26/2/2026) nhằm tạo điều kiện cho lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển làm nhiệm vụ dài ngày trên biển và ngư dân có thể thực hiện quyền công dân.

Các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao sự chủ động của Thành phố Hồ Chí Minh với việc ban hành 65 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu cho cấp cơ sở. Tuy nhiên, trước bối cảnh lần đầu tiên tổ chức bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thời gian chuẩn bị rút ngắn 2 tháng so với thông lệ, Đoàn giám sát lưu ý Thành phố cần đặc biệt quan tâm đến công tác tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã, nhất là tại các đơn vị vừa mới sáp nhập.

* Chú trọng yếu tố đặc thù và ứng dụng chuyển đổi số

Qua thảo luận, một trong những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm là việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị bầu cử và giải quyết bài toán đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh.



Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia lưu ý, Thành phố cần đặc biệt quan tâm đến việc đối soát danh sách cử tri trong bối cảnh di biến động dân cư rất lớn. Với một đô thị đặc biệt như Thành phố Hồ Chí Minh, việc lập danh sách cử tri phải dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một cách khoa học nhất, đảm bảo không bỏ sót quyền bầu cử của công dân, đặc biệt là cử tri tạm trú và công nhân tại các khu công nghiệp.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà bày tỏ sự quan tâm đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và nắm bắt dư luận xã hội. Bà Trần Thị Nhị Hà cho rằng Thành phố cần có phương án xử lý kịp thời các đơn thư ngay từ cấp cơ sở, không để phát sinh điểm nóng. “Đây là lần đầu tiên chúng ta thực hiện bầu cử trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cho các tổ bầu cử, các đơn vị bầu cử, đặc biệt là chất lượng của nhân sự, cán bộ phục vụ cho công tác bầu cử ở xã, phường cần phải kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng nhằm đảm bảo ngày bầu cử thành công”, bà Trần Thị Nhị Hà lưu ý.

Về công tác tổ chức, ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, với mật độ dân cư dày đặc, Thành phố cần tính toán kỹ lưỡng địa điểm đặt hòm phiếu để thuận tiện cho người dân nhưng vẫn phải đảm bảo trang trọng, an ninh. Thành phố cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, không chỉ dừng lại ở pa-no, áp phích mà phải tận dụng tối đa mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin để thông tin bầu cử đến được với giới trẻ và cử tri bận rộn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục bám sát lộ trình 36 ngày "nước rút" còn lại cho công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục bám sát lộ trình 36 ngày "nước rút" còn lại cho công tác chuẩn bị bầu cử. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của cử tri, tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội và chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng ứng phó với dịch bệnh hoặc tình huống khẩn cấp.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, sự thành công của cuộc bầu cử không chỉ là ngày hội của toàn dân mà còn là "phép thử" quan trọng khẳng định hiệu lực vận hành của bộ máy chính quyền sau tinh gọn. Qua đó đề nghị Ban chỉ đạo Bầu cử, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bám sát từng mốc thời gian, từng việc cụ thể; nhất là đối với hạn cuối tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba (ngày 20/2/2026).

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là kỳ bầu cử đầu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số một cách đồng bộ, từ lập danh sách cử tri đến hồ sơ ứng cử. Thành phố tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương, nhất là Bộ Công an để đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, an toàn, không để xảy ra trục trặc vào thời điểm then chốt; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại các khu vực công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, bảo đảm cho mọi cử tri đều có quyền tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin về bầu cử, quyền và nghĩa vụ công dân; chú trọng tăng cường vận động cử tri là sinh viên đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đặc biệt là tại các trường đại học lớn, các khu công nghiệp…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đề nghị Thành phố cần phân công, phân nhiệm cụ thể, chỉ đạo, theo dõi các xã, phường gắn với kiểm tra, giám sát vụ việc cụ thể; khẩn trương báo cáo phản ánh những khó khăn vướng mắc phát sinh để hướng dẫn tháo gỡ kịp thời, bảo đảm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp diễn ra trên địa bàn thành phố thành công tốt đẹp, đúng pháp luật, đúng tiến độ và đạt kết quả cao./.