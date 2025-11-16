Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao quà tri ân thân nhân Mẹ Việt Nam anh dùng, thân nhân liệt sỹ, thương binh, quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Dự chương trình có: Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chea Kim Tha; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên; lãnh đạo các Hội hữu nghị thành viên; các doanh nghiệp đồng hành với các hoạt động hữu nghị của Hội; thân nhân các liệt sỹ, thương binh, các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam... đại diện cho hàng ngàn thân nhân liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh đã từng tham gia làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng và hồi sinh đất nước, cùng hàng trăm sinh viên Việt Nam, Campuchia, Lào và sinh viên quốc tế đang học tập ở Việt Nam và Đại học Y Dược Thái Bình.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh đã trao quà lưu niệm, tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam và Campuchia. Ban Tổ chức cũng trao quà tri ân thân nhân liệt sỹ, thương binh, quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và các sinh viên tiêu biểu...



Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Văn Tụy khẳng định, Việt Nam là mảnh đất hiếu khách, nơi không chỉ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa mà còn luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế. Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã trở thành điểm đến học tập, nghiên cứu của hàng vạn sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có các sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ Campuchia và Lào. Sự có mặt của các bạn sinh viên Việt Nam, Campuchia, Lào, Mozambique và Hàn Quốc đang học tập ở các trường đại học ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược Thái Bình hôm nay, không chỉ mang đến tri thức và khát vọng của tuổi trẻ mà còn mang đến sự đa dạng văn hóa, làm phong phú thêm bức tranh đầy màu sắc văn hóa sống động của đời sống học đường tại Việt Nam.



Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhấn mạnh: Chương trình hôm nay chính là dịp để thắt chặt tình bạn, sẻ chia và thấu hiểu lẫn nhau. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hơn ai hết tuổi trẻ chúng ta càng phải gắn kết chặt chẽ, bởi chính các bạn là những sinh viên hôm nay sẽ là cầu nối quan trọng của tình hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững ngày mai. Thông điệp “Gắn kết hôm nay – Bền vững mai sau” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là lời nhắc nhở, lời cam kết từ thế hệ trẻ rằng: Những gì chúng ta xây dựng hôm nay, sự chia sẻ, đồng cảm và sự hiểu biết lẫn nhau là nền tảng vững chắc cho một tương lai bền vững lâu dài của tình bạn, tình hữu nghị và sự hợp tác bền chặt giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Campuchia, nhân dân Lào và nhân dân các nước trên thế giới.