Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đến thăm và chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thay mặt lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Bộ trưởng, các Thứ trưởng cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế, đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ và nhân viên y tế trong toàn ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tại Bộ Y tế. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sâu sắc đối với những đóng góp của ngành Y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời ghi nhận sự tận tụy của đội ngũ cán bộ y tế đối với xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội và Chính phủ, trong đó có Bộ Y tế, luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Trong năm 2025, Bộ Y tế đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tham mưu Chính phủ trình Quốc hội ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có các nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, gồm Nghị quyết số 261/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù và Nghị quyết số 262/2025/QH15 phê duyệt mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự kiến trong năm 2026, ngành Y tế tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, trong đó có việc hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét nhiều dự án luật quan trọng như Luật Ghép mô, bộ phận cơ thể người; sửa đổi Luật An toàn thực phẩm; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm và chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về cuộc làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - đơn vị đi đầu trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW. Bệnh viện đã ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ cao, trong đó có bệnh án điện tử và thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ vận chuyển bệnh phẩm, thuốc men. Việc triển khai các mô hình mới này đặt ra yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho hoạt động đổi mới sáng tạo trong ngành y tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để các sáng kiến thực tiễn được triển khai thuận lợi.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong giai đoạn đầu có thể ban hành cơ chế thí điểm để tạo điều kiện triển khai; sau khi thực tiễn chứng minh hiệu quả sẽ tiến tới hoàn thiện chính sách chính thức.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế và toàn ngành, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và những lời chúc mừng, động viên kịp thời của lãnh đạo Quốc hội và đoàn công tác dành cho ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trong thời gian qua, Bộ Y tế luôn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Quốc hội, đặc biệt trong năm vừa qua khi ngành đối mặt với nhiều khó khăn. Sự chỉ đạo và hỗ trợ của Quốc hội đã góp phần quan trọng giúp Bộ Y tế đạt được nhiều kết quả, nhất là trong công tác hoàn thiện thể chế - yếu tố then chốt để tháo gỡ các vướng mắc của ngành.



Trong năm 2026, Bộ Y tế tiếp tục tham mưu Chính phủ trình Quốc hội nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật sửa đổi Luật An toàn thực phẩm cùng nhiều nội dung liên quan đến quản lý y tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn.



Lãnh đạo Bộ Y tế mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ của Quốc hội để ngành hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe nhân dân, lấy người bệnh và người dân làm trung tâm.



* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm, chúc mừng tập thể y, bác sĩ các Bệnh viện: Nhi Trung ương, Đa khoa Đức Giang, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và Bệnh viện E.

Tại Bệnh viện Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trong suốt hành trình phát triển của ngành y tế nước ta, chăm sóc sức khỏe trẻ em luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi đó là chăm lo cho tương lai của dân tộc.

Ở tuyến đầu của lĩnh vực Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương đã khẳng định vị thế là trung tâm chuyên sâu hàng đầu, nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia giỏi, kỹ thuật cao và tinh thần trách nhiệm cao cả. Với hàng triệu lượt trẻ em được thăm khám, điều trị mỗi năm, Bệnh viện không chỉ là cơ sở y tế chuyên môn sâu, mà còn là chỗ dựa tin cậy của hàng triệu gia đình trên khắp mọi miền đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo. Bệnh viện đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý và khám, chữa bệnh; đồng thời mở rộng đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, góp phần nâng cao năng lực hệ thống Nhi khoa toàn quốc.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện cho biết, năm 2025, với gần 1,3 triệu lượt trẻ được khám, hàng chục nghìn ca phẫu thuật; hơn một nghìn ca mổ tim hở phức tạp và 20 ca ghép gan thành công, trong đó có những ca ghép từ người hiến chết não cho trẻ nhỏ.

Bệnh viện đã hình thành mô hình chăm sóc toàn diện cho trẻ em, từ dự phòng, sàng lọc và chẩn đoán sớm đến điều trị chuyên sâu, làm chủ nhiều kỹ thuật cao như phẫu thuật tim hở, ghép tạng, ghép tế bào gốc, hồi sức tích cực hiện đại.

Việc hoàn thành và chuẩn bị đưa vào hoạt động Cơ sở 2 của Bệnh viện là bước phát triển quan trọng, mở rộng không gian, giảm tải cho cơ sở chính và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người bệnh…

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, nội dung được Phó Chủ tịch Quốc hội dành sự quan tâm đặc biệt là Bệnh viện đang triển khai thí điểm mở rộng vận chuyển mẫu bệnh phẩm, máu, thuốc và vật tư y tế bằng UAV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác tham quan khu vực ứng dụng UAV trong vận chuyển y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Mục tiêu của mô hình là rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm, nâng cao tính chủ động trong xử lý chuyên môn, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi giao thông đô thị gặp khó khăn. Khi mẫu xét nghiệm được chuyển nhanh và an toàn, người bệnh có thể nhận kết quả sớm hơn, giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị kịp thời, nâng cao hiệu quả cứu chữa.

Chương trình thí điểm được thực hiện từ 5/1-31/3/2026, kết nối từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tới các cơ sở y tế trên địa bàn như Gia Lâm, Bắc Thăng Long, Đông Anh và các trạm y tế xã Phù Đổng, Thiên Lộc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện cho biết hoạt động bay được tổ chức nghiêm ngặt theo khung giờ cố định từ thứ Hai đến thứ Sáu, độ cao tối đa 120m, hành lang bay dưới 100m, mỗi ngày tối đa hai tuyến nhằm kiểm soát rủi ro. Hệ thống UAV tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực, khoang chứa chuyên dụng bảo đảm điều kiện bảo quản mẫu bệnh phẩm và thuốc.

Việc tiếp tục triển khai thí điểm vận chuyển y tế bằng UAV thể hiện quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo vào hoạt động chuyên môn, bệnh viện kỳ vọng mô hình này sẽ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao cho người dân từ tuyến cơ sở.

Việc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiên phong triển khai mô hình vận chuyển y tế bằng UAV không chỉ là một sáng kiến công nghệ đơn lẻ. Đó là bước đi cụ thể trong lộ trình xây dựng bệnh viện thông minh, tối ưu hóa logistics y tế, lấy người bệnh làm trung tâm và hướng tới hệ sinh thái y tế hiện đại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh định hướng bệnh viện cần tiếp tục phát triển các trung tâm chuyên sâu chiến lược như Huyết học và Tế bào gốc, Trung tâm Ghép tạng, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, qua đó hình thành hệ sinh thái kỹ thuật cao khu vực phía Đông Bắc Thủ đô. Đồng thời, bệnh viện cũng cần mở rộng không gian phát triển tích hợp giữa điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Nhấn mạnh nghề y là nghề đặc biệt cao quý, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh mong muốn bệnh viện tiếp tục giữ vững y đức, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, để mỗi người bệnh khi đến đây không chỉ được điều trị hiệu quả mà còn được chăm sóc bằng sự tận tâm và nhân ái.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đã đến thăm Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương và Bệnh viện E.



Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng cuộc sống của nhân dân và chất lượng nguồn nhân lực. Đầu tư cho sức khỏe hôm nay chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.



Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Sự trường tồn và hưng thịnh của một quốc gia gắn liền với một dân tộc khỏe mạnh và hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành y tế mà còn là nền tảng của chiến lược phát triển quốc gia.



Ngày 9/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, xác định yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức lại hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng, hiệu quả; lấy người dân làm trung tâm phục vụ; lấy phòng bệnh làm trọng tâm; lấy y tế cơ sở làm nền tảng; y tế chuyên sâu làm động lực phát triển. Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế tài chính, tổ chức cán bộ, nguồn nhân lực và quản trị bệnh viện.



Trong bối cảnh đó, cần nhìn nhận y tế với tầm nhìn chiến lược toàn diện. Y tế trước hết là lĩnh vực nhân văn, bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Tuy nhiên, trong một quốc gia hiện đại, y tế đồng thời là một trụ cột của nền kinh tế, là đầu tư cho năng suất lao động, cho tăng trưởng và cho tương lai lâu dài của đất nước.



Một dân tộc khỏe mạnh là nền móng của một nền kinh tế thịnh vượng; một hệ thống y tế vững mạnh là điều kiện bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, nhìn nhận y tế không chỉ là vấn đề xã hội mà còn là vấn đề kinh tế chính là tư duy chiến lược trong quản trị quốc gia hiện đại.



Mỗi bệnh viện không chỉ thực hiện sứ mệnh cứu người mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi chúng ta làm chủ kỹ thuật cao, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và giữ vững y đức, ngành y tế sẽ phục vụ tốt hơn người dân và từng bước khẳng định vị thế của y tế Việt Nam trong khu vực./.