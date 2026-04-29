Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

Các đại biểu Quốc hội tham gia tiếp xúc cử tri tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng gửi lời cảm ơn tới cử tri nhân dân tỉnh Sơn La đã tin tưởng, lựa chọn và giao trọng trách cho các đại biểu là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại nghị trường Quốc hội. "Hội nghị hôm nay không chỉ mang ý nghĩa mở đầu cho nhiệm kỳ, mà còn là dịp để chúng tôi trực tiếp lắng nghe những ý kiến từ thực tiễn đời sống của cử tri, nhân dân. Qua đó, mỗi đại biểu Quốc hội có thêm điều kiện hiểu sâu hơn tình hình địa phương, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc đại diện, phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, cử tri tỉnh Sơn La", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.



Tại hội nghị, cử tri đã kiến nghị các nội dung liên quan đến vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham gia bảo bảo hiểm xã hội... UBND tỉnh Sơn La đề nghị Quốc hội xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch năm 2017 theo hướng quy định rõ du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái rừng là các loại hình du lịch được ưu tiên phát triển; bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, hợp tác xã tham gia cung ứng dịch vụ du lịch tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc CT.03 (đoạn Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang), đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La với chiều dài khoảng 182km, để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và tăng cường liên kết vùng. Tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cân đối, trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, bố trí ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai đầu tư nâng cấp quy mô dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo sớm rà soát bổ sung tuyến đường cao tốc Sơn La - Lào Cai vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, trình Bộ Chính trị sớm xem xét, thông qua "Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không" làm cơ sở để UBND tỉnh Sơn La cập nhật các nội dung liên quan vào "Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Nà Sản"...





Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trò chuyện với cử tri bên lề Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã thông báo tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp; đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền... Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La và các sở, ngành, địa phương đã giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết.



Trước đó sáng cùng ngày (29/4), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã đến dâng hương tại đền thờ vua Lê Thái Tông (phường Tô Hiệu)./.