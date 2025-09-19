Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Thượng nghị sĩ Alain Cadec, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn châu Âu của Thượng viện Pháp. Ảnh: Diệp Trương - TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam - Pháp thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp vào tháng 10/2024, đưa Pháp trở thành Đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU).

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian vừa qua là minh chứng rõ nét cho quyết tâm của hai bên trong việc triển khai cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác mới; đề nghị, Pháp tiếp tục là cầu nối tích cực trong thúc đẩy hợp tác trong quan hệ Việt Nam - EU.

Đánh giá cao hợp tác tích cực, sôi nổi, hiệu quả của hai nhóm Nghị sĩ hữu nghị trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước đi vào thực tiễn, mang lại kết quả cụ thể, thực chất hơn. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt của Thượng viện Pháp tiếp tục tích cực đóng góp nhằm đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp nói chung và hợp tác Nghị viện hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Khái quát việc thực hiện chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thượng viện Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, hệ thống pháp luật và nâng cao vai trò của Quốc hội, các cơ quan dân cử; tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy và giám sát hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, tạo điều kiện phê chuẩn các thỏa thuận hợp tác song phương; chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước.

Thông tin về định hướng phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và trung hòa carbon của Việt Nam trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, Pháp chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về công nghệ lõi, năng lượng, đường sắt, điện hạt nhân và nhiều lĩnh vực khác; xem xét sớm đăng cai tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Pháp - Việt lần thứ 13, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và kết nối địa phương hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn, các nghị sĩ Pháp ủng hộ và có tiếng nói nhằm vận động Ủy ban châu Âu (EC) xem xét sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy hải sản Việt Nam; ủng hộ và thúc đẩy các nước thành viên còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để Hiệp định sớm đi vào thực thi, mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư và nhân dân hai nước.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội dành thời gian tiếp, Thượng nghị sĩ Alain Cadec bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian qua; nhấn mạnh, chuyến thăm nhằm tiếp nối mối quan hệ đa dạng, năng động giữa hai nước Pháp và Việt Nam.

Cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao..., Thượng nghị sĩ Alain Cadec khẳng định sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thượng nghị sĩ Alain Cadec khẳng định, Pháp sẽ tích cực có tiếng nói nhằm vận động EC xem xét sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy hải sản Việt Nam; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong việc ngăn chặn tình trạng đánh bắt, khai thác thủy sản "3 không".

Đối với EVIPA, Thượng nghị sĩ Alain Cadec cho biết, các thượng nghị sĩ Pháp hoàn toàn ủng hộ sớm phê chuẩn EVIPA; sẽ tích cực vận động các nghị sĩ khác trong Quốc hội Pháp cũng như các nước thành viên còn lại trong EU sớm phê chuẩn hiệp định này.