Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Brazil - Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Brazil – Việt Nam ông Márcio Honaiser. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảm ơn Brazil đã luôn ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và giành độc lập trước đây; cho rằng, chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược của hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Brazil là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ - Latinh với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,98 tỷ USD (tăng 12,2% so với năm 2023). Đầu tư từ Brazil vào Việt Nam chủ yếu trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ và hoạt động chuyên môn khoa học...

Cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu giữa các thế hệ trẻ để tiếp nối truyền thống ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước.