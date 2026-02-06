Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, tặng quà Tết tại Khánh Hòa

Tham gia đoàn có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Liên đoàn Lao động tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ân cần thăm hỏi, chúc Tết nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diên Điền; công nhân lao động đang làm việc tại Nhà máy chế biến đặc sản yến sào Khánh Hòa và Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang (Cụm công nghiệp Diên Phú). Phó Chủ tịch Quốc hội chúc nhân dân và người lao động sức khỏe, đón Tết vui tươi, đầm ấm; tiếp tục đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, biểu dương sự quan tâm, chăm lo Tết cho người dân của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, ngành, thể hiện tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết; đồng thời, đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; quan tâm bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thành – TTXVN

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao 70 suất quà Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn và 100 suất quà cho nhân dân xã Diên Điền (mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng). Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 70 suất quà cho đoàn viên, công nhân, lao động (mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng). Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa trao 75 suất quà Tết Sum vầy cho đoàn viên khó khăn tại Cụm công nghiệp Diên Phú (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Đến thăm Công ty Cổ phần cơ khí Vina Nha Trang (doanh nghiệp bị thiệt hại trong đợt mưa lũ cuối năm 2025), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao 40 suất quà Tết của Đảng, Nhà nước tặng công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 2,3 triệu đồng).

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Khánh Hòa và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa mỗi đơn vị hỗ trợ 500 triệu đồng để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Những ngày qua, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị của tỉnh An Giang đã tổ chức đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các hoạt động khác trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với tổng kinh phí dự kiến hơn 254 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và tỉnh.

Từ ngân sách Trung ương hơn 8,1 tỷ đồng, tỉnh trao quà tặng của Chủ tịch nước cho trên 26.200 người có công. Bên cạnh đó, tỉnh trích ngân sách hơn 245 tỷ đồng thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trong dịp Tết… với hơn 301.400 người và trên 1.000 tổ chức.

Toàn tỉnh thành lập hàng chục đoàn cán bộ đi thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang, bệnh viện, cơ sở bảo trợ xã hội và những người có công tiêu biểu, gia đình khó khăn trên địa bàn; qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với truyền thống tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự gắn kết xã hội, giữ gìn nét đẹp Tết cổ truyền của dân tộc.

Cùng với nguồn lực nhà nước, tỉnh An Giang đã phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc huy động xã hội hóa. Các chương trình như: Tết vì người nghèo, Tết Sum vầy, Xuân yêu thương, Nghĩa tình đồng đội đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia. Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực được triển khai tại các địa phương như: Phiên chợ 0 đồng và gian hàng bình ổn giá giúp người nghèo tiếp cận nhu yếu phẩm; hỗ trợ vé xe cho công nhân, người lao động khó khăn về quê ăn Tết; tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, tặng quà cho đồng bào vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số; chương trình “Xuân biên giới” mang quà Tết đến vùng sâu, vùng xa và hải đảo…

Lãnh đạo tỉnh An Giang nhấn mạnh, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh triển khai các hoạt động thiết thực, bảo đảm mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, nghĩa tình. Tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh...

Đồng thời, An Giang tập trung bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân.../.