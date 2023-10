Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Cộng hòa Kyrgyzstan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (thứ 6 từ trái sang) và Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Kyrgyzstan, Dzhamilia Isaeva (thứ 7 từ trái sang) cùng các đại biểu tham dự hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có các cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Kyrgyzstan, Dzhamilia Isaeva và đại diện Lãnh đạo các Ủy ban của Hội đồng Tối cao; hội kiến Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Kyrgyzstan, Akylbek Japarov; gặp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Kyrgyzstan- Việt Nam B. Elvira và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kyrgyzstan.

Tại các cuộc hội đàm và làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến thăm Kyrgyzstan, gặp gỡ với Lãnh đạo cấp cao của Kyrgyzstan và trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống trong đó Kyrgyzstan; cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Kyrgyzstan dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc (LHQ), Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, hơn bao giờ hết, các nước bạn bè truyền thống như Việt Nam và Kyrgyzstan cần tăng cường ủng hộ lẫn nhau, góp phần duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới; đồng thời, cần thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Ngài Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Tối cao và Thủ tướng Kyrgyzstan.

Lãnh đạo Kyrgyzstan bày tỏ coi trọng, đánh giá cao chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng, bước khởi đầu mới trong quan hệ giữa hai nước và hai Cơ quan lập pháp của Kyrgyzstan và Việt Nam; khẳng định Kyrgyzstan luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Các Lãnh đạo Kyrgyzstan cho rằng với lợi thế đều là thành viên của Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu - Việt Nam (EAEU), hai nước cần khai thác tối đa những lợi ích mà Hiệp định mang lại, đồng thời tận dụng tiềm năng sẵn có của mỗi nước để mở rộng hợp tác song phương.

Lãnh đạo cấp cao Kyrgyzstan nhấn mạnh, với vị trí quan trọng của Kyrgyzstan ở khu vực, việc thúc đẩy hợp tác song phương sẽ giúp kết nối giao thương giữa Việt Nam với khu vực Trung Á - Châu Âu và giữa Kyrgyzstan với ASEAN; khẳng định Kyrgyzstan mong muốn tăng cường hợp tác, xuất nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa của Kyrgyzstan và Việt Nam và với Liên minh kinh tế Á - ÂU (EAEU).

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Akylbek Japarov bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng và năng động của của Việt Nam; vui mừng trước sự tăng trưởng tích cực trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước khi kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều trong 9 tháng đầu năm 2023 đã vượt xa giá trị đạt được của cả năm 2022. Ông đồng thời khẳng định quyết tâm của Lãnh đạo Kyrgyzstan sẵn sàng hợp tác với phía Việt Nam xây dựng và triển khai các kế hoạch, dự án hợp tác cụ thể giữa hai nước; trước mắt, mong muốn các cơ quan của hai nước sớm thống nhất, hoàn thiện và ký kết các văn kiện hợp tác, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục... .

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là Lãnh đạo cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước đồng thời với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực và mặt hàng hai bên có nhu cầu và thế mạnh như may mặc, du lịch, sản xuất và chế biến nông sản; tăng cường phối hợp để triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU; thúc đẩy thành lập các liên doanh giữa Việt Nam và Kyrgyzstan để làm cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước thâm nhập thị trường của nhau, khai thác và mở rộng thị trường sang các nước ASEAN cũng như các nước khu vực Trung Á. Hai Bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tham gia các cơ chế hợp tác quan trọng của LHQ như Hội đồng Bảo an LHQ, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO), Hội đồng Kinh tế - Xã hội LHQ (ECOSOC)... .

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước trong cả khuôn khổ song phương và đa phương; thúc đẩy trao đổi đoàn Lãnh đạo cấp cao, các ủy ban chuyên môn và các đại biểu quốc hội/nghị sĩ hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Bà Dzhamilia Isaeva vui mừng thông báo Hội đồng nhân dân tối cao Kyrgyzstan vừa thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam. Phó Chủ tịch và Lãnh đạo các Ủy ban của Hội đồng Tối cao Kyrgyzstan bày tỏ mong muốn các đại biểu quốc hội và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị sẽ đóng vai trò tích cực, hỗ trợ các hoạt động kết nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy giao lưu nhân dân và gắn kết giữa người dân hai nước.

Cũng trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kyrgyzstan, lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng của bà con. Phó Chủ tịch Quốc hội thông báo tình hình trong nước, mong muốn bà con làm ăn ổn định, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau; phát huy thế mạnh và duy trì bản sắc văn hóa của người Việt Nam trong mắt bạn bè Kyrgyzstan; luôn hướng về Tổ quốc và đóng góp tích cực cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Kyrgyzstan./.