Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định: Ninh Bình cần dồn lực cho bầu cử

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Trình bày báo cáo kết quả công tác bầu cử, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình cho biết, đến nay tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ, toàn diện các điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Cấp tỉnh đã thành lập ủy ban bầu cử gồm 37 thành viên; cấp xã thành lập 129 ủy ban bầu cử với tổng số 2.128 thành viên. Toàn tỉnh có 2.536 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 18 khu vực bỏ phiếu riêng; 2.536 tổ bầu cử; 8 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 22 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 833 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.



Tổng dân số toàn tỉnh là trên 4,3 triệu người; tổng số cử tri là 3.150.931 người. Việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử được thực hiện đúng trình tự, thời gian theo Luật Bầu cử. 129/129 xã, phường đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND và các địa điểm công cộng theo quy định. Các hội nghị hiệp thương được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình. Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác được thực hiện đầy đủ theo luật định. Nhằm đảm bảo cho công tác bầu cử diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia tiếp tục tập huấn chuyên sâu về phần mềm quản lý bầu cử và đề nghị trung ương hỗ trợ thêm kinh phí phục vụ công tác bầu cử.



Tại buổi làm việc, các đại biểu Trung ương và địa phương đã tập trung thảo luận vào các nội dung trọng tâm như: Tập huấn chuyên sâu phần mềm quản lý bầu cử; kinh phí phục vụ công tác bầu cử; công tác chuyển đổi số tại cơ sở; dự phòng các tình huống phát sinh khi lượng khách du lịch trên địa bàn tham gia bầu cử; công tác tuyên truyền về ngày bầu cử; những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị...



Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương khẩn trương, toàn diện, đồng bộ, đúng quy định pháp luật, đúng quy định văn bản hướng dẫn của Trung ương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Ninh Bình đã thực hiện quyết liệt, thường xuyên đồng bộ, đã phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị triển khai chủ động có trọng tâm bảo đảm tiến độ, kế hoạch theo yêu cầu đề ra. Công tác ban hành văn bản được khẩn trương, kịp thời; hướng dẫn, thành lập đầy đủ đúng quy định các tổ chức phụ trách bầu cử bảo đảm bao quát, toàn diện, đồng bộ các khâu của chương trình bầu cử.



Đến nay, khoảng 2/3 số lượng đầu việc cần làm đã được tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện khẩn trương, đúng quy định, đúng pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, các cơ quan có liên quan, tạo sự đồng thuận tốt; nhiều việc hoàn thành sớm hơn so với với thời hạn yêu cầu.



Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, thời gian từ nay đến ngày bầu cử còn rất ít và là giai đoạn then chốt, quyết định thành công của cuộc bầu cử. Trong điều kiện yêu cầu rất cao về mặt thời gian và trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nên yêu cầu đặt ra các nhiệm vụ phải được tập trung thực hiện rất cao, bảo đảm khoa học khẩn trương. Đồng chí đề nghị tỉnh cần tập trung cao độ, dồn lực để triển khai thực hiện cho cuộc bầu cử; tiếp tục lãnh đạo chặt chẽ các bước, các khâu của cuộc bầu cử bảo đảm đúng thời hạn, quy định của pháp luật; huy động cán bộ có kinh nghiệm bầu cử ở cơ sở; tích cực tổ chức tập huấn kỹ, tăng cường văn bản đôn đốc nhắc nhở, lập hồ sơ bầu cử; xây dựng kịch bản xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số bảo đảm ba yếu tố về phần mềm quản lý, trang thiết bị, con người được đồng bộ.



Bên cạnh đó, tỉnh cần bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tin tưởng, Ninh Bình sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu Nhà văn hoá Đa Lộc, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung - TTXVN