Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới (Đức)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS). Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Đánh giá cao những đóng góp của Tiến sĩ Kambiz Ghawami trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác chiến lược Việt Nam - Đức nói chung, bang Hessen nói riêng trên nhiều lĩnh vực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức nói chung và với bang Hessen nói riêng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, lĩnh vực dân số là nội dung quan trọng được Quốc hội Việt Nam quan tâm với những quan điểm mới, coi đây là động lực của tăng trưởng và cần các chính sách khuyến khích để có lực lượng lao động trẻ trong tương lai.

Với sự hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai nước tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng và chia sẻ tri thức thông qua hợp tác trao đổi đoàn, mời các chuyên gia, nhà khoa học của Việt Nam và Đức tham dự; trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực Đức có thế mạnh; đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm thành lập bang Hessen.