Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đón Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Rau. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại buổi tiếp, chào mừng Bộ trưởng Zbigniew Rau cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng mang lại xung lực mới, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực; khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ quan hệ hợp tác toàn diện giữa Chính phủ hai nước.

Nhấn mạnh hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm (từ năm 1950), Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Ba Lan, một trong những đối tác ưu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau cũng cho rằng, hai nước có mối quan hệ chặt chẽ trong suốt hơn 70 năm qua, trong đó, ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa hai nước.

Trao đổi cụ thể về quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau đánh giá mối quan hệ hợp tác không ngừng được củng cố và phát triển tích cực. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn các cấp, trong đó có nhiều đoàn cấp cao.

Vài năm gần đây, do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, trao đổi đoàn ở các cấp bị gián đoạn. Do vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tăng cường nối lại việc trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội chân thành cảm ơn Chính phủ, Quốc hội Ba Lan thời gian qua đã tặng gần 1,4 triệu liều vaccine và 8 tấn trang thiết bị y tế trị giá khoảng 4 triệu USD cho Việt Nam để đối phó với dịch COVID-19 vào đúng thời điểm phía Việt Nam cần nhất; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ba Lan vừa qua đã tiếp nhận và tạo điều kiện thuận lợi, cũng như hỗ trợ cung cấp chỗ ở tạm thời, các nhu yếu phẩm cần thiết cho hàng nghìn công dân Việt Nam sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan.

Trao đổi về hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bộ trưởng Zbigniew Rau thống nhất nhận định hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục được duy trì và phát triển. Ba Lan nhiều năm qua là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu. Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 và năm 2022 vẫn đạt mức kỷ lục, trên 2,58 tỷ USD.

Cảm ơn Ba Lan tích cực ủng hộ việc ký kết hai hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) là Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Ba Lan sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA để hai bên có thể nhanh chóng tận dụng những lợi ích mà các Hiệp định này mang lại, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác thương mại - đầu tư hai nước.

Bộ trưởng Zbigniew Rau cho biết, Việt Nam là đối tác kinh tế lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á và hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn, tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam để hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước ngày càng phát triển hiệu quả hơn, nhất là lĩnh vực công nghệ cao.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ba Lan đóng góp tiếng nói thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh cáo “thẻ vàng" về IUU của EU đối với hàng thủy sản Việt Nam, tính đến nỗ lực nghiêm túc của Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC về phát triển nghề cá bền vững, cũng như vì lợi ích của người tiêu dùng Ba Lan và EU.

Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Zbigniew Rau đã trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khoa học công nghệ, tài chính ngân hàng. Bộ trưởng Zbigniew Rau cho biết, Ba Lan mong muốn hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, chào đón học sinh, sinh viên Việt Nam đến nước này học tập, nghiên cứu.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông và khu vực, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bộ trưởng Zbigniew Rau nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Đây cũng là lợi ích chung của các nước trong cộng đồng quốc tế, qua đó góp phần vào việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về hợp tác nghị viện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bộ trưởng Zbigniew Rau vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Ba Lan thời gian qua tiếp tục phát triển tốt đẹp; đặc biệt là vai trò của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị giữa hai nước; mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó hợp tác nghị viện thời gian tới sẽ có nhiều bước phát triển và kết quả tốt đẹp hơn./.