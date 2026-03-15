Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, động viên phóng viên tác nghiệp bầu cử

Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan báo chí trong việc kịp thời phản ánh không khí bầu cử trên cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cử tri và bảo đảm thông tin chính xác, khách quan về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Thay mặt cho Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải gửi lời hỏi thăm ân cần đến toàn thể nhà báo, phóng viên có mặt tại Trung tâm Báo chí bầu cử cũng như các phóng viên đang tác nghiệp trên địa bàn cả nước phục vụ cuộc bầu cử trọng đại - ngày hội của toàn dân, đồng thời khẳng định: Tiểu ban luôn xác định cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Việc ra đời và hoạt động của Trung tâm Báo chí bầu cử là đầu mối để cung cấp thông tin kịp thời về hoạt động bầu cử tới các cơ quan thông tấn, báo chí, qua đó góp phần truyền tải tới nhân dân cả nước về các hoạt động liên quan đến bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, động viên phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. Ảnh: Diệp Trương - TTXVN

Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin báo chí, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, hoạt động tuyên truyền đã được triển khai theo đúng kế hoạch của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và Hội đồng Bầu cử quốc gia. Các cơ quan thông tấn báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, thông tin kịp thời đến nhân dân cả nước cũng như cung cấp những thông tin đối ngoại rất tích cực.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, ngay từ ngày 14/3 và ngày 15/3, đã có nhiều điểm cầu truyền hình trên cả nước phản ánh toàn diện hoạt động bầu cử tại các địa phương, từ những địa bàn xa xôi, biên giới, hải đảo của Tổ quốc đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hay các đô thị lớn trong cả nước... Nhiều hình ảnh, nội dung được phản ánh kịp thời ngay từ những phút đầu tiên khi diễn ra lễ khai mạc tại các điểm bầu cử và thời điểm những cử tri đầu tiên đi bỏ những lá phiếu của mình.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, công tác bầu cử trong nhiệm kỳ này được triển khai với chất lượng ngày càng được nâng lên, thu hút đông đảo sự chú ý của các tầng lớp nhân dân. An ninh trật tự được đảm bảo, dư luận xã hội hết sức đồng thuận. Công tác chuẩn bị bầu cử được chuẩn bị chu đáo, đúng pháp luật và thống nhất trong cả nước.

Phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. Ảnh: Diệp Trương - TTXVN

"Đây là thành quả của cả quá trình thực hiện xây dựng Đảng, củng cố chính quyền từ khi chúng ta tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, cho đến củng cố, sắp xếp lại bộ máy hành chính; thể hiện rằng chúng ta đã được chọn đúng, trúng các đại biểu tiêu biểu để nhân dân lựa chọn vào các cơ quan dân cử ở các cấp. Đó là điều hết sức phấn khởi", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh.

Đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của phóng viên có mặt tại Trung tâm Báo chí bầu cử cũng như các nhà báo, phóng viên của tất cả các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đang tích cực tham gia phản ánh không khí ngày hội bầu cử của toàn dân, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí, phóng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; Trung tâm Báo chí bầu cử cần phát huy sâu sắc vai trò, mục đích, yêu cầu đặt ra, xây dựng một Trung tâm thống nhất, liên hệ chặt chẽ với Hội đồng Bầu cử quốc gia, kịp thời phản ánh thông tin từ cơ quan Thường trực của Hội đồng - Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Nhấn mạnh trách nhiệm của Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia là cung cấp thông tin đầy đủ, cập nhật theo định kỳ cho các cơ quan báo chí để có thông tin chính thống phục vụ hoạt động tác nghiệp, song song với đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phản ánh kịp thời diễn biến bầu cử trong cả nước để báo cáo kịp thời đến Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia và Tiểu ban Thông tin tuyên truyền nhằm phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung tâm Báo chí bầu cử phát huy hết sức tích cực việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, linh hoạt trong quá trình cung cấp thông tin kịp thời cho các phóng viên, theo hướng phù hợp với tình hình để có thể cập nhật, bổ sung số liệu kịp thời; có sự hướng dẫn chu đáo cho các cơ quan thông tấn báo chí, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên các cơ quan báo chí không chỉ trong nước mà còn của cơ quan báo chí nước ngoài, đảm bảo đúng quy định và công tác thông tin về đối ngoại; tuyên truyền kịp thời đến đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu thăm hỏi, động viên phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. Ảnh: Diệp Trương - TTXVN



Đánh giá rất cao sự đóng góp của đội ngũ phóng viên báo chí, đã tích cực đưa tin với nhiều hình thức đa dạng, thông tin nhiều chiều, hữu ích về hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội nhân dân cả nước trong thời gian qua, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền của Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031./.