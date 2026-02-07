Phó Chủ tịch Quốc hội nêu bật 4 dấu ấn đậm nét của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao và biểu dương những kết quả khá toàn diện và nổi bật của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 4 dấu ấn đậm nét của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự nhạy bén và quyết đoán trong công tác lập pháp địa phương; hoạt động giám sát đi vào thực chất, “không có vùng cấm”; vai trò trung tâm trong cuộc vận động “sáp nhập vì sự phát triển”; không ngừng đổi mới và hiện đại hóa hoạt động.



Dù đạt được nhiều thành tựu, Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội chưa được khai thác hiệu quả...

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Dư Toán - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới tập trung 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Ưu tiên tối đa cho việc ổn định và phát triển sau hợp nhất, phát huy tối đa lợi thế của Hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối cảng nước sâu Dung Quất với vùng nguyên liệu trù phú của Tây Nguyên; tổ chức thành công cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031; tiếp tục nâng cao chất lượng “Hơi thở cuộc sống” trong Nghị quyết; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ; phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết.



Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy, trong giai đoạn 2021 - 2025, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển tích cực, nhất là GRDP năm 2025 tăng 10,02%, bình quân giai đoạn 2021 - 2025 tăng 7,2%/năm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 69 kỳ họp, ban hành 1.093 nghị quyết, nhiều hơn 379 nghị quyết so với nhiệm kỳ trước. Công tác tổ chức kỳ họp có sự đổi mới để phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn ngày càng tăng của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật. Công tác giám sát triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, các nội dung giám sát đa dạng, tập trung vào những vấn đề nóng, vấn đề khó giải quyết, liên quan trực tiếp tới quyền, lợi ích của nhân dân.



Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nhiệm kỳ qua khép lại cũng mở ra cho nhiệm kỳ mới 2026 - 2031 những kỳ vọng và niềm tin mới. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao phó, đóng góp vào thành công chung trong kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng toàn tỉnh vững bước trên hành trình phát triển trong giai đoạn mới.