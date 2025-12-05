Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tiếp Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Samsung Điện tử. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đánh giá, Tập đoàn Samsung đã đầu tư vào việt Nam từ rất sớm, thể hiện sự quan tâm đến môi trường pháp lý và phát triển công nghệ tại Việt Nam.

Ghi nhận vị thế và vai trò của Samsung - một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Hàn Quốc sẽ hỗ trợ và tạo động lực thúc đẩy cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan hoan nghênh các hoạt động, dự án của Samsung tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc tạo việc làm cho người dân, hỗ trợ chuyển giao công nghệ và thúc đẩy xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Với lịch sử hình thành và quá trình phát triển ấn tượng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Samsung là hình mẫu truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp nội địa Việt Nam; mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng các hoạt động, dự án đầu tư tại Việt Nam, tăng cường nội địa hóa trong sản xuất, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đẩy mạnh tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dành thời gian tiếp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Samsung Điện tử báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Samsung tại Việt Nam. Theo đó, trong 17 năm qua, Samsung Việt Nam đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ cao, vận hành 6 pháp nhân sản xuất, 1 viện nghiên cứu và phát triển, 1 pháp nhân bán hàng, liên tục duy trì mức doanh thu ấn tượng, khẳng định vị thế doanh nghiệp FDI dẫn đầu tại Việt Nam.

Từ năm 2015, Samsung đã hợp tác với Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam như: Dự án Hỗ trợ phát triển nhà máy thông minh, triển lãm công nghiệp phụ trợ… Nhiều hoạt động cũng đang được triển khai tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) trực thuộc Bộ Tài chính như: Chương trình phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC)…

Ông Park Soon Cheol nêu rõ, sự tăng trưởng ổn định của Samsung tại Việt Nam là kết quả của sự đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Với môi trường đầu tư và hệ sinh thái phù hợp để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong hoạt động sản xuất và phát triển công nghiệp phụ trợ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Samsung Điện tử khẳng định, Samsung sẽ tích cực, nỗ lực hơn nữa trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới; sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu./.