Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan: "Bình dân học vụ số - Quốc hội số” cần bảo đảm dễ ứng dụng

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan chủ trì và phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN phát

* “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” bảo đảm “đúng người, đúng nhu cầu”

Phát biểu tại hội thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐUQH ngày 7/7/2025 của Đảng ủy Quốc hội về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” trong các Đảng bộ trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, thời gian qua, thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, các chuyên gia khẩn trương xây dựng dự thảo bộ tài liệu phục vụ triển khai phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” gồm các câu hỏi khảo sát kiến thức, kỹ năng số; khung kiến thức, kỹ năng số; dự thảo giáo án giảng dạy kiến thức, kỹ năng số cơ bản dành cho các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự thảo bộ tài liệu đã được xây dựng theo hướng bám sát mục đích, yêu cầu của Kế hoạch số 39-KH/ĐUQH của Đảng ủy Quốc hội, các quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng như chức năng, nhiệm vụ cơ quan của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.



Nêu bật ý nghĩa của hội thảo nhằm tham vấn ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố và các chuyên gia để tiếp tục hoàn thiện dự thảo bộ tài liệu, ông Lê Quang Huy nêu rõ đây là dịp để cùng nhìn nhận tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức, kỹ năng số phục vụ công cuộc chuyển đổi số của Quốc hội; khẳng định quyết tâm chính trị trong việc thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của Quốc hội.



Theo Kế hoạch số 39-KH/ĐUQH của Đảng ủy Quốc hội, phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” được triển khai nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cụ thể là về đột phá chuyển đổi số quốc gia, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số đối với các đại biểu Quốc hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Quốc hội; hình thành tư duy số và văn hóa chủ động ứng dụng công nghệ trong công việc, xây dựng nền tảng dữ liệu số nội bộ ứng tới Quốc hội số.



Giới thiệu tổng quan về bộ tài liệu phục vụ phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trần Văn Khải cho biết, Khung kiến thức, kỹ năng số của phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” được xây dựng trên nền tảng pháp lý và khoa học vững chắc; được thẩm định kỹ lưỡng bởi các cơ quan chuyên môn, các Ủy ban của Quốc hội, cùng nhiều chuyên gia và nhà khoa học uy tín.



Cụ thể, trên cơ sở Quyết định số 757/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, văn bản đã ban hành Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản và hướng dẫn đánh giá mức độ phổ cập kỹ năng số trên phạm vi quốc gia. Khung kiến thức, kỹ năng số của phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” được xây dựng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định, chuẩn kỹ năng số mà nhà nước đề ra. Việc xây dựng Khung kiến thức, kỹ năng số còn xuất phát từ những định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch hành động của Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội, đặc biệt là nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW năm 2025 về phong trào “Bình dân học vụ số”; tạo hành lang pháp lý rõ ràng, mục tiêu chính trị - xã hội rộng lớn làm nền tảng cho phong trào.



Ông Trần Văn Khải cũng cho biết, Khung kiến thức, kỹ năng số được xây dựng 4 cấp độ phù hợp thực tiễn: cơ bản, trung cấp, nâng cao và chuyên sâu; được xây dựng dưới dạng ma trận 4 cấp độ cho từng nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan của Quốc hội. Việc phân chia thành 4 cấp độ tạo ra một lộ trình phát triển kỹ năng rõ ràng, từ cơ bản đến chuyên sâu, bảo đảm “đúng người, đúng nhu cầu”.



Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý cụ thể vào dự thảo Khung kiến thức, kỹ năng số và giáo án giảng dạy kiến thức, kỹ năng số phục vụ phong trào "Bình dân học vụ số - Quốc hội số".

* Dạy cái gần, học cái cần để áp dụng được ngay