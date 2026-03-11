Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chủ động trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN



Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời chủ động, thực hiện từ sớm, từ xa công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho cuộc bầu cử. Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo, Thanh Hóa đã chủ động tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân tôn giáo để cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Đến thời điểm này, tình hình tại các địa phương trong tỉnh cơ bản ổn định, không phát sinh vấn đề phức tạp; tuy nhiên, Thanh Hóa tuyệt đối không chủ quan, phải luôn cảnh giác, kịp thời phát hiện và xử lý những thông tin sai lệch, biểu hiện gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.



Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt các chỉ thị của Đảng nhất là Kết luận 03-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp 2026-2031, trong đó lưu ý về công tác nhân sự, bảo đảm an ninh trật tự và thông tin, tuyên truyền, không để xảy ra sơ suất nào dù là nhỏ nhất. Tỉnh kịp thời báo cáo, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về Hội đồng Bầu cử quốc gia, không để chậm trễ, thiếu sót, bảo đảm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành chung và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.



Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí trong Đoàn công tác; nghiêm túc khắc phục các hạn chế, tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc về bầu cử. Tỉnh sẽ tiếp tục thông tin, tuyên truyền đúng định hướng, đúng quy định pháp luật, đảm bảo nhân dân hiểu đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ của cử tri cũng như chủ động phòng ngừa và xử lý các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến bầu cử, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết: Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đến nay các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đã được tỉnh hoàn thành theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ, thời gian. Theo đó đối với 37 bước công việc phải thực hiện trong cuộc bầu cử, Thanh Hóa đã hoàn thành 26 bước công việc, trong đó nhiều công việc hoàn thành trước tiến độ của Trung ương đề ra. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, chưa phát hiện vụ án, vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Các cơ quan chức năng làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các hội nghị hiệp thương, hội nghị tiếp xúc cử tri của ứng cử viên. Việc phối hợp rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự tham gia ứng cử, bảo đảm kịp thời, chính xác, khách quan theo quy định.

Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được tỉnh quan tâm triển khai đồng bộ, với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa và thống nhất cao trong các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hóa là địa phương có số lượng cử tri lớn, nhiều người đi học tập, làm ăn ở các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Ngoài ra, tỉnh còn có đông ngư dân thường xuyên đi đánh bắt hải sản dài ngày, việc quản lý dân cư, nắm bắt thông tin, nguyện vọng để lập danh sách cử tri tại một số địa phương còn một số khó khăn. Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm lập danh sách cử tri vẫn còn những lỗi kỹ thuật. Trong khi thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri và nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử; kịp thời cập nhật biến động cử tri theo quy định nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân. Đồng thời, tỉnh phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tích cực tham gia đi bỏ phiếu vào ngày 15/3.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra, giám sát và Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi, thảo luận về một số nội dung nhằm đảm bảo ngày bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, tiến độ, bám sát các mốc thời gian của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Các thành viên của Đoàn đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền của tỉnh và đề nghị Thanh Hóa tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mặt công tác chuẩn bị còn lại để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, thật sự là ngày hội toàn dân.

Sáng cùng ngày, Đoàn đã đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hạc Thành; kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa./.