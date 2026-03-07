Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác kiểm tra công tác bầu cử tại Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN phát

Bám sát chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã và đang quyết liệt triển khai chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đúng quy trình và tiến độ. Tỉnh đã thành lập đầy đủ Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp với 3 đơn vị bầu cử Quốc hội, 12 đơn vị bầu cử tỉnh và 1.100 Tổ bầu cử. Qua hiệp thương dân chủ, đã lập danh sách chính thức 12 ứng viên Quốc hội, 94 ứng viên HĐND tỉnh và hơn 2.200 ứng viên cấp xã để bầu chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn. Toàn tỉnh có hơn 1,1 triệu cử tri; danh sách đã được niêm yết công khai. Hiện các ứng viên đang thực hiện vận động bầu cử thông qua tiếp xúc cử tri.

Dù khối lượng công việc lớn và thời gian rút ngắn hơn các kỳ trước, cùng áp lực từ biến động dân cư, Hà Tĩnh vẫn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và siết chặt an ninh trật tự để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và các thành viên đoàn công tác đều ghi nhận, đánh giá cao quá trình chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của địa phương. Tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai chu đáo, nghiêm túc, bài bản và đồng bộ các giải pháp trong quá trình chuẩn bị bầu cử, nhờ đó công tác bầu cử được bảo đảm tiến độ, quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tập trung bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Hội đồng bầu cử quốc gia, kịp thời tổ chức quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Cùng với đó, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật và đạt tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao; tăng cường nắm tình hình cơ sở, thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho địa phương. Xây dựng các phương án dự phòng trong ngày bầu cử; chủ động thiết lập cơ chế thông tin, báo cáo... nhằm bảo đảm công tác thông tin, liên lạc không bị gián đoạn.

Đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10 ở tổ dân phố Tân Long và khu vực bỏ phiếu số 15 ở Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (phường Vũng Áng). Qua kiểm tra thực tế và nghe địa phương báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và thành viên đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức phụ trách bầu cử của Hà Tĩnh nói chung và phường Vũng Áng nói riêng, trong việc triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử./.