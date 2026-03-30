Phó Chủ tịch nước yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát khẩn trương, nghiêm túc và thực chất

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu kết luận.

Sau khi nghe thông báo kết luận về kết quả giám sát đợt 1và ý kiến trao đổi của các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang và thành viên Đoàn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về "nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng" nghiêm túc, đúng với tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Tỉnh đã kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; tổ chức học tập, quán triệt từ tỉnh đến cơ sở tới 100% Đảng ủy trực thuộc; tỷ lệ đảng viên được học tập đạt 96,9%. Tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết bằng chương trình hành động rõ mục tiêu với 38 nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực. Địa phương đã quan tâm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số; chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ về công tác bầu cử. Nhờ đó, cuộc bầu cử đã thành công với tỷ lệ cử tri tham gia bầu đạt trên 99,54% và đã bầu đủ 21/21 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh; 2.447/2.449 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 2 đại biểu). Không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm hay bị hủy kết quả bầu cử.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quán triệt và thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận giám sát đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành, phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được; tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV gắn với các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I; đồng thời cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác, có kết quả thực chất, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất nhận thức sâu sắc đây là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ, không chỉ làm theo đợt, không chỉ dừng lại ở học tập mà phải chuyển hóa thành hành động, kết quả cụ thể.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật chương trình hành động bám sát định hướng, các chỉ tiêu tại các văn kiện, nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 2; đồng thời nhanh chóng kiện toàn bộ máy mới, bảo đảm đi vào hoạt động ổn định ngay sau bầu cử.

Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 cho biết, Đoàn sẽ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin sớm nhất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về kế hoạch và đề cương kiểm tra đợt 2 với tinh thần chung là khẩn trương, nghiêm túc và thực chất. Phó Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chủ động rà soát, tự kiểm tra, cập nhật tình hình về 3 nội dung kiểm tra đợt 2 gồm: tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Địa phương cần chủ động xử lý khó khăn thuộc thẩm quyền; kiến nghị rõ vấn đề, nội dung vượt thẩm quyền để Trung ương xem xét.

Bí thư Tỉnh ủy cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị báo cáo kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khi có đề cương); phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, giúp Đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Các thành viên trong Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với địa phương, nắm chắc tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời phát hiện, tổng hợp những mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng./.

