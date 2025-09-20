Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 30 suất học bổng (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Phó Chủ tịch nước cũng trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên; tặng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông tỉnh Điện Biên 1 màn hình LED phục vụ công tác giảng dạy trị giá 110 triệu đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã biểu dương và chúc mừng những kết quả thành tích của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên nói chung cũng như là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Điện Biên nói riêng. Phó Chủ tịch nước mong muốn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên nói chung, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông nói riêng, cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa thành những kế hoạch, hành động thiết thực, phù hợp điều kiện địa phương.

Đối với Điện Biên, dù có những khởi sắc trong phát triển kinh tế - xã hội nhưng so với sự phát triển chung của khu vực và đất nước, địa phương còn phải nỗ lực nhiều. Bởi vậy, bên cạnh đầu tư cho hạ tầng kinh tế - xã hội thì đầu tư cho nguồn nhân lực, đầu tư cho giáo dục là bước đi cần thiết mà Điện Biên phải tập trung.