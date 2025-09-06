Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Bày tỏ xúc động khi tiếp 2 Giáo sư - những nhà trí thức tiêu biểu người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong suốt nhiều thập kỷ qua, hai Giáo sư không những đã khẳng định được vị thế uy tín trong giới khoa học quốc tế, mà còn không ngừng gắn bó, đóng góp bền bỉ cho sự phát triển khoa học, giáo dục tại Việt Nam thông qua các hoạt động đầy tâm huyết như tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế, sáng lập Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), cũng như nhiều chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

"Dù đã tuổi cao, Giáo sư Thanh Vân và Giáo sư Kim Ngọc vẫn giữ vững sự kiên trì, bản lĩnh của những nhà khoa học để lan tỏa niềm yêu khoa học cho thế hệ trẻ và người dân Việt Nam", Phó Chủ tịch nước xúc động chia sẻ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng trong xây dựng nền khoa học nước nhà vững mạnh, Phó Chủ tịch nước cho biết, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia để nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. Mới đây nhất, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ các mục tiêu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Với những chủ trương, chính sách thuận lợi này, Phó Chủ tịch nước cho rằng cần lan tỏa niềm say mê nghiên cứu khoa học cho thế hệ trẻ ngày nay; tạo những không gian, môi trường để người dân đến với khoa học, đưa khoa học trở thành nền tảng quan trọng trong sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Ghi nhận những tâm nguyện, hiến kế quý báu của hai Giáo sư, Phó Chủ tịch nước đề nghị, các bộ, ngành, tổ chức phối hợp với hai Giáo sư, nghiên cứu, triển khai thực hiện các hoạt động ý nghĩa, phù hợp; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc; huy động các trí thức, tổ chức, doanh nghiệp có khả năng tham gia, tạo thành sức mạnh chung, triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước chúc hai Giáo sư luôn khỏe mạnh, giữ lửa, giữ tâm huyết để truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, đồng hành với sự phát triển của nền khoa học nước nhà; đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước Việt Nam, cộng đồng khoa học quốc tế cũng như tình hữu nghị Việt - Pháp.