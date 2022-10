Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Đoàn đại biểu Hội liên hiệp Thanh niên Campuchia

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many cùng các đại biểu. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm của Đoàn tiếp tục góp phần vào mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng bền chặt, đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa thế hệ trẻ, thanh niên hai nước.

Phó Chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe tới Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia; chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu rất quan trọng, như: kiểm soát dịch COVID-19, tiếp tục phát triển kinh tế, giữ tốc độ tăng trưởng khá cao, giữ vững an toàn, trật tự xã hội của đất nước được giữ vững, vị thế của Campuchia trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Đảng Nhân dân Campuchia đã dành thắng lợi rất to lớn trong cuộc bầu cử HĐND xã/phường vừa qua; đồng thời tin tưởng với tiền đề đó, các cuộc bầu cử sắp tới, Đảng Nhân dân Campuchia sẽ giành thắng lợi to lớn hơn để tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển. Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, trong kết quả chung của Campuchia có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ trẻ, trong đó có Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia.



Theo đó, Việt Nam - Campuchia có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, do đó, lịch sử rất lâu đời hai nước gắn bó với nhau trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và trong hòa bình, xây dựng đất nước. Hai Đảng có chung cội nguồn Đảng Cộng sản Đông Dương đã tạo nên mối tình lịch sử lâu dài, tạo tình đoàn kết, gắn bó truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước. Ngày nay, các thế hệ lãnh đạo tiếp tục vun đắp để truyền thống ngày càng tốt đẹp hơn.



Trong bối cảnh mới của thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Việt Nam mong muốn Campuchia tiếp tục kế thừa, phát huy các truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước, để tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động, các diễn đàn đa phương, trên trường quốc tế, vừa ổn định phát triển vì lợi ích của hai đất nước, vừa giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực ASEAN, cũng như trên thế giới.

Nhấn mạnh niềm tự hào của hai Đảng, hai nhà nước về các thế hệ trẻ hai bên, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao, chúc mừng hội liên hiệp thanh niên hai nước đã có những hoạt động hiệu quả trong thời gian qua, đặc biệt các hoạt động trong chuyến thăm lần này của Đoàn. Hai bên cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức hội liên hiệp thanh niên hai nước giai đoạn 2022-2027 - là điều kiện để hai bên tiếp tục hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới.



Phó Chủ tịch nước lưu ý, các tổ chức, đoàn thể thanh niên hai nước cần nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chính sách, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước đã ký kết trong thời gian qua, đặc biệt về công tác thanh niên.



Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể thanh niên hai nước tiếp tục tăng cường giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã được phát triển, vun đắp trong thời gian qua để thế hệ trẻ ngày nay tiếp nhận, phát huy, nuôi dưỡng những giá trị đó trong bối cảnh hiện nay. Các tổ chức, đoàn thể thanh niên hai nước cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cũng như mở rộng các lĩnh vực hợp tác với nhiều nhóm, nhiều đối tượng cũng như với các nước trong khu vực, trên cơ sở chiến lược phát triển của từng nước cũng như các xu thế mới của thời đại mà thế hệ trẻ quan tâm.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, hai Đảng, hai Nhà nước luôn dành sự quan tâm, tao điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ, thanh niên hai nước học tập, lao động, cống hiến cho sự phát triển của đất nước, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để hội liên hiệp thanh niên hai nước hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, đối tác toàn diện giữa hai nước.



Cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dành thời gian tiếp Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Hun Many, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thể thao, Văn hóa, Tôn giáo và Du lịch của Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, trân trọng gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen cũng như lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia tới các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many cho biết, chuyến thăm của Đoàn nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại Việt Nam - Campuchia, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng thanh niên hai nước vẫn duy trì các hoạt động gặp gỡ, trao đổi trực tuyến; trao đổi thư chúc mừng, thăm hỏi lẫn nhau.



Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hai bên cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tổ chức hội liên hiệp thanh niên hai nước giai đoạn 2022-2027; qua đó, đại diện thanh niên hai nước cùng chia sẻ quan điểm, tích cực tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Thế trẻ Campuchia sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống với Việt Nam./.