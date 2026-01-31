Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà và chúc Tết tại An Giang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã trao tặng 600 phần quà cho các gia đình chính sách (trong đó có Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Thi), người nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch nước đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh An Giang báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2025. Tỉnh đã thực hiện hoàn thành và vượt 24/26 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,39%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 14 trên cả nước. Đến nay, hạ tầng phục vụ APEC 2027 quyết liệt triển khai với 21 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư lên đến 119 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các dự án đầu tư công đã đạt tiến độ giải ngân ấn tượng hơn 2.600 tỷ đồng (đạt trên 64% kế hoạch năm).

Ghi nhận, biểu dương những kết quả về kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh tỉnh cần tận dụng, phát huy tối đa các nguồn lực, tiềm năng sẵn có để bứt phá trong thời gian tới, trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực và là trung tâm kinh tế biển quốc gia, gắn liền với việc thực hiện ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những đổi thay, phát triển của tỉnh An Giang và đời sống nhân dân, cũng như sự đoàn kết, chung sức chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phó Chủ tịch nước gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến nhân dân tỉnh An Giang nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026 và bày tỏ mong muốn nhân dân tỉnh tiếp tục đồng hành cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các phong trào cách mạng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp.

Thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, với đường bờ biển 200 km và đường biên giới trên bộ 148 km, đây là địa bàn trọng yếu về cả kinh tế lẫn quốc phòng của khu vực và đất nước.

Biểu dương những chiến công thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ quốc phòng an ninh, Phó Chủ tịch nước đề nghị các lực lượng vũ trang tỉnh An Giang thời gian tới tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ chiến lược gồm: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, chuyển hóa quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, kiên quyết không để hình thành điểm nóng; tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là phương án bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tuần lễ cấp cao APEC 2027; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, “Tết quân - dân”, đặc biệt tại vùng biên giới và hải đảo. Cùng với đó, đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng và chủ quyền biển đảo, trọng tâm là tuyên truyền vận động ngư dân chấp hành pháp luật, quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU của EC trong năm 2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh sẽ là nhân tố quyết định để bảo vệ vững chắc vùng đất Tây Nam của Tổ quốc, góp phần xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh An Giang nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, kỳ vọng vào một năm mới với những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trên mọi mặt trận.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Nhân chuyến thăm và chúc Tết tại An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã thành kính dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và người có công tại phường Rạch Giá; dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng; trao quà Tết tặng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tặng 50 phần quà Tết cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Hòa Hưng, chúc bà con nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an vui, hạnh phúc./.