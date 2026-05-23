Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà cho bệnh nhi tại Thành phố Hồ Chí Minh​

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã trao hỗ trợ cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và các bệnh lý nguy hiểm đang điều trị tại bệnh viện, với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Những phần quà ý nghĩa cùng lời động viên của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đã tiếp thêm động lực cho các bệnh nhi yên tâm điều trị bệnh. Nhiều em nhỏ dù còn mệt nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ khi được nhận quà, được hỏi han và động viên tận tình. Người thân của các em cũng bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng các đơn vị đã dành sự quan tâm thiết thực, tiếp thêm động lực để các gia đình vững tin đồng hành cùng con em mình trong quá trình điều trị.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 nhằm động viên tinh thần các em nhỏ và gia đình yên tâm điều trị; đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em - những mầm non tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hỏi thăm, động viên thân nhân bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Căn dặn đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết, trẻ em là đối tượng đặc biệt cần được quan tâm, chăm sóc, nhất là trẻ em mắc các bệnh lý hiểm nghèo, bệnh lý phức tạp. Trong bối cảnh tỷ lệ sinh của nước ta đang giảm mạnh, không đạt mức thay thế, việc chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho trẻ em sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nhân lực tương lai của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phát huy lợi thế là bệnh viện nhi khoa tuyến cuối khu vực phía Nam, áp dụng ngày càng nhiều kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại để bệnh nhi vừa đỡ đau đớn, mệt mỏi, vừa để lại ít di chứng nhất và ít tốn kém nhất.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh nhận quà tặng cho bệnh nhi do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 báo cáo, sau 70 năm hình thành và phát triển, hiện bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa điều trị tất cả bệnh lý ở trẻ em với các mũi nhọn chuyên sâu như: tim mạch, cấp cứu nhi, sơ sinh, bệnh nhiệt đới, phẫu thuật trẻ em… Đặc biệt, bệnh viện có thế mạnh về tim mạch và hiện có thể can thiệp được tất cả các bệnh lý tim mạch phức tạp ở trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh và bào thai. Đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ thực hiện được 14 ca can thiệp tim bào thai – đánh dấu bước phát triển kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm thế giới. Trong thời gian tới, Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật nhi khoa chuyên sâu, tiệm cận với tiến bộ của thế giới và trở thành cơ sở y tế chuyên sâu, hiện đại của khu vực Đông Nam Á./.