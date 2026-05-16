Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, động viên Bộ đội Biên phòng An Giang

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thượng tá Đường Văn Hôn, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo; phòng chống xuất, nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vùng biển; kiểm tra, quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực cảng, bến bãi, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng và đặc khu Phú Quốc phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… Đặc biệt, đơn vị luôn duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh và không có chiến sĩ vi phạm pháp luật.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chống IUU, đơn vị đã tiến hành tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn vùng biển; đồng thời, chủ trì, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nhất là tuyên truyền cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân nắm vững và hiểu rõ các văn bản, quy định về chống IUU. Trong công tác phòng chống ma túy và tội phạm, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình địa bàn, trên biển, chú ý tập trung vào các hoạt động nghi vấn của các tổ chức, đường dây, đối tượng có liên quan đến tội pham ma túy, vũ khí vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang) và lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông và Biên phòng tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Biên phòng cần tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, sự mưu trí, dũng cảm để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm tinh vi, tội phạm công nghệ cao và vượt qua mọi cám dỗ vật chất. Làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó, vừa giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục chăm lo đào tạo bồi dưỡng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, nhất là các đồng chí ở xa nhà để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, làm tròn nhiệm vụ, vượt qua mọi mọi khó khăn thử thách./.